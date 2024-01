Shock vicino al Teatro Massimo di Palermo, aggressione omofoba: in 6 picchiati da branco

Sono in corso le indagini sull'ennesimo episodio di violenza nel centro di Palermo. Ecco la prima ricostruzione.

Aggressione omofoba nel cuore di Palermo: un altro episodio di violenza nei luoghi della movida del capoluogo regionale.

Sono in corso gli accertamenti su quanto accaduto.

Aggressione omofoba a Palermo, cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un gruppo di bulli avrebbero circondato sei giovani appena usciti da un locale e – dopo aver rivolto loro frasi omofobe e minacce – li avrebbero picchiati selvaggiamente. Il tutto è accaduto a pochi passi dal Teatro Massimo, in pieno centro.

Pare che nessuno sia intervenuto per proteggere le vittime e che il branco di bulli sia riuscito a fuggire in direzione di via Cerda prima dell’arrivo della polizia sul posto. Le vittime, giovani tra i 24 e i 29 anni, avrebbero raccontato tutto agli inquirenti. Sono in corso le indagini per risalire agli aggressori.

Movida fuori controllo

L’aggressione dello scorso weekend è solo l’ultima di una lunga serie di episodi di violenza per futili motivi a Palermo. Il più grave registrato nell’ultimo mese è sicuramente l’omicidio di Rosolino Celesia: il 22enne, ex promessa del calcio siciliano, sarebbe stato raggiunto da colpi di pistola al culmine di una violenta rissa fuori da una discoteca. Per il delitto sono 7 gli indagati: il principale indiziato, accusato di omicidio, è un 17enne.

Immagine di repertorio