Agricoltura, in Sicilia il più alto tasso di donne impegnate nel settore

Secondo la stima elaborata, oltre un'azienda agricola italiana su quattro (ovvero il 28%) è oggi guidata da donne

Secondo quanto emerso da una analisi di Donne Coldiretti sui dati del Registro delle Imprese divulgata in occasione della festa delle donne dell’8 marzo, la Sicilia è risultata essere il cuore rosa dell’agricoltura italiana. L’Isola, infatti, è in alto in questa speciale classifica insieme a Puglia e Campania. Al quarto posto, invece, troviamo il Veneto.

Agricoltura, Coldiretti: il 28% delle aziende è guidato da donne

Come emerso dai dati riportati da Coldiretti, in Italia il tasso di donne impegnate nel mondo dell’agricoltura è sempre più in crescita. Secondo la stima elaborata, oltre un’azienda agricola italiana su quattro (ovvero il 28%) è oggi guidata da donne.

Agricoltura, la rivoluzione e le novità

In questo modo, si sta ottenendo una piccola rivoluzione del lavoro dei campi. Un lavoro a 360° che passa da diversi aspetti come lo spaziare tra allevamento, coltivazione e florovivaismo, senza dimenticare la vendita dei prodotti al dettaglio.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Le novità fattorie didattiche e agriasilo

Tuttavia – spiega Coldiretti – il vero motore delle nuove contadine sono anche le attività sociali, sempre più in crescita nel Paese. Tra queste, ampio spazio alle fattorie didattiche e gli agriasilo, ma anche l’importante impegno per l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne meno fortunate, vittime di violenze e soprusi.