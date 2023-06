La denuncia da parte dei carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile

I carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile di Agrigento hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 70 enne del luogo per il reato di evasione. Nonostante fosse ristretto in regime di detenzione domiciliare, è stato trovato alla guida di un’autovettura, in via Matilde Serrao ad Agrigento.