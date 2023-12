Agrigento, via al cantiere per la materna di Villa del Sole

L’Amministrazione comunale protagonista della cerimonia per la consegna dei lavori. Gli interventi per la realizzazione della scuola sono stati finanziati con 3,3 milioni di euro nell’ambito del Pnrr

AGRIGENTO – Sono stati consegnati i lavori per la realizzazione di una scuola materna nella Villa del Sole, con annesso polo per l’infanzia. In occasione della posa della prima pietra sono intervenuti il sindaco Franco Miccichè, l’ex assessore comunale Giovanni Vaccaro – che ha presentato il progetto a maggio prima di dimettersi – e l’assessore Gerlando Principato.

“È una giornata epocale per la città di Agrigento – ha detto l’ex assessore Vaccaro – perché finalmente questa Villa, che ha rappresentato il passato e la nostra giovinezza, da tempo chiusa e abbandonata a sé stessa, adesso sarà riaperta e all’interno ci sarà una scuola per bambini”.

I lavori, per un importo (finanziamento Pnrr del Miur) di 3,3 milioni, saranno completati entro il 2026 e sono stati affidati al Consorzio stabile build Scarl con sede legale a Roma, che ha vinto il bando di gara. Questo rappresenta il primo stralcio di un progetto che prevede in seguito la sistemazione dell’area grazie a un finanziamento regionale di altri 600 mila euro.

“Sono molto soddisfatto del lavoro di tutti – ha commentato il primo cittadino – dall’ex assessore Giovanni Vaccaro all’assessore Gerlando Principato. Dopo tanto tempo questa Villa rinascerà”.

Il nuovo asilo ospiterà 39 bambini di età tra 0 e 36 mesi e 25 bambini di età tra 3 e 6 anni e sarà costruito ex novo. Tutti gli ambienti saranno interessati da un piano colore basato sui principi cromatici del benessere psicofisico. A guidare i percorsi dei più piccoli all’interno della struttura contribuiranno le forme geometriche: il cerchio, il quadrato e il triangolo, elementi che disegneranno un percorso nella pavimentazione, individuando le porte di ingresso delle aule. Le figure geometriche ripetute sulle pareti svilupperanno il senso dell’orientamento e la capacità di associare ai simboli e alle forme un significato. Lo spazio esterno verrà invece destinato a giardino e orto didattico.