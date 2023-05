Agrigento: Carmina (M5S), ‘ricordo trentennale messa Papa giornata che resterà scolpita’

“Una giornata che resterà scolpita per tutti noi: non si è ricordato solo il trentennale della storica visita di Papa Giovanni Paolo II dal 2015 Santo in terra di Sicilia, ma soprattutto il significato ha lasciato il Papa polacco nel corso di tutti questi lustri e il suo anatema netto e deciso contro ogni forma di violenza e di male che inquina la nostra società e che deve essere estirpata”.

Le parole di Monsignor Damiano

Così la deputata M5S Ida Carmine commentando la messa di ieri per il trentennale della visita di Papa Giovanni Paolo II e della staffetta dell’Umanità per la Pace. “Concordo con le parole di Monsignor Damiano, quando ricordava questo evento che si conciliava con il Vangelo di oggi e di Gesù che è la Via, Vita e la Verità”.