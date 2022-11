Agrigento contro la violenza sulle donne: tutte le iniziative dell’Asp

Seminari, eventi ed esibizioni per sensibilizzare la cittadinanza e informare dei servizi offerti in aiuto delle donne vittime di violenza.

In vista della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è iniziata oggi, martedì 22 novembre, la settimana di attività dell’H-Open Week, programmate dall’Asp di Agrigento e rese possibili grazie all’attribuzione di due “bollini rosa” all’Ospedale “San Giovanni di Dio” da parte della Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna.

Obiettivo: supportare e incoraggiare le donne a rompere il silenzio

L’obiettivo è promuovere, attraverso seminari ed eventi formativi, la prevenzione e l’informazione, supportare le donne vittime di violenza incoraggiandole a rompere il silenzio e fornire strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Le iniziative, coordinate da Mariella Di Grigoli, referente aziendale bollini rosa e codice rosa, rientrano nell’ambito dell’H-Open Week organizzato dalla Fondazione Onda, che ha attribuito all’Ospedale “San Giovanni di Dio” due bollini rosa, vale a dire il riconoscimento dato dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, a partire dal 2007, agli ospedali italiani che si distinguono per l’offerta di servizi.

Il calendario delle iniziative

La settimana delle attività comincia martedì 22 novembre 2022 con l’iniziativa “Rompiamo il Silenzio!! Codice Rosa… questo colore che ti protegge. Insieme costruiamo la rete” presso l’aula di formazione dell’Ospedale “San Giacomo D’Altopasso” di Licata. Alle ore 16.00, invece, si terrà a Canicattì la conferenza “Non è normale che sia normale!… Facciamo rete! Parliamone” presso il Centro Culturale “San Domenico” e realizzata in collaborazione con il Comune di Canicattì, il Club delle mamme e UNITRE.

Le iniziative proseguiranno giovedì 24 novembre 2022 alle ore 9.30 con l’evento “Noi possiamo! Riflettiamo insieme… parliamoci… parliamone!” al Polo didattico “Arentra” di Agrigento, realizzato insieme all’Ufficio educazione alla salute aziendale.

Lunedì 28 novembre l’evento si concluderà con il seminario “Il codice rosa. Programmazione, organizzazione e percorso” alle ore 9.30 presso l’Ospedale di Sciacca.

Rinascere dopo la violenza

Per poter intervenire in modo adeguato e sostenere coloro che subiscono violenza occorre essere informati. Mercoledì 23 novembre 2022 alle ore 17.30 la sala Zeus del Museo Archeologico Pietro Griffo di Agrigento ospiterà l’evento informativo dal titolo “Donne di tutte le terre” organizzato dal Lions Club Agrigento Host, presieduto da Emanuele Farruggia, allo scopo di promuovere la partecipazione e di sensibilizzare e coinvolgere la comunità cittadina in questi ambiti. L’evento è coordinato da Mariella Di Grigoli, referente Lions Club Agrigento Host sulla violenza di genere, e vedrà la partecipazione della direttrice dell’ufficio locale di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia Rosa Maria Miragliam, della dirigente aggiunto di polizia penitenziaria Gesuela Pullara, dell’assistente sociale e responsabile della “Casa rifugio per donne vittime di violenza” Silvana Manna e della psicologa clinica e presidente della “Casa rifugio per donne vittime di violenza” Dalila Gallo che, insieme, condivideranno le loro esperienze e metteranno in risalto la gravità e l’attualità del tema e le misure per contrastare il problema. L’incontro sarà arricchito dalle esibizioni musicali e recitative di Adriano Barba, Barbara Cappucci, Rosanna Florio, Lina Roberta Gueli, Teresa Parisi, Egla Tornambé ed Edoardo Savatteri al pianoforte che, con la regia di Alfonso Gueli, interpreteranno monologhi, brani di prosa e poesie sul tema della donna.

Saranno iniziative mirate per attenzionare una grave e attuale emergenza sociale e per incoraggiare coloro che sono vittime di violenza a chiedere aiuto: il primo passo per reagire che condurrà ad un futuro migliore permettendo loro di uscire dal dolore più buio.