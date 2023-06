Agrigento, dati positivi per “Ascolta il tuo corpo e seguimi”

L’Azienda sanitaria provinciale ha diffuso i numeri legati al progetto pensato per favorire azioni di prevenzione e tutela della salute psicofisica attraverso l’attività dei consultori familiari

AGRIGENTO – Il Dipartimento Materno infantile dell’Azienda sanitaria provinciale ha diffuso i dati di consistenza e partecipazione al progetto “Trust your body and follow me – Ascolta il tuo corpo e seguimi”, la campagna avviata su impulso dell’assessorato regionale della Salute per intercettare i ragazzi di età compresa fra i 14 ed i 18 anni coinvolgendoli attivamente nelle azioni di prevenzione e tutela della salute psicofisica promosse dai consultori familiari.

Dal mese di febbraio sino a parte di giugno 2023 sono stati 436 i giovani raggiunti direttamente dall’iniziativa attraverso l’organizzazione di 26 open day e 25 Spazio giovani all’interno dei locali dei consultori di Agrigento, Favara, Canicattì, Palma di Montechiaro, Cammarata e Casteltermini.

“Numeri incoraggianti – hanno sottolineato dall’Asp – visto che, pur potendo contare su corsie d’accesso preferenziali, i giovani della fascia d’età 14-18 anni ricorrono poco ai servizi consultoriali e spesso non conoscono affatto la gamma di prestazioni multidisciplinari offerta, nel pieno rispetto della privacy, da ginecologi, psicologi, ostetriche ed assistenti sociali che vi operano. Da qui l’esigenza di intensificare i punti di contatto con i ragazzi non solo attraverso specifici momenti di aggregazione in consultorio come quelli indetti da febbraio a giugno dall’Unità operativa consultori familiari ma anche ricorrendo a canali di comunicazione particolarmente vicini alla popolazione giovanile”.

E proprio per centrare quest’ultimo bersaglio l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, ha infatti lanciato due nuovi account Instagram e Tiktok (ascoltailtuocorpoeseguimiAspAg) attraverso cui incontrare anche sulla piazza virtuale del web tutti i ragazzi del segmento target.

“All’indomani di una crisi epidemiologica senza precedenti – hanno concluso i vertici sanitari della provincia – che ha avuto ripercussioni davvero pesanti sui giovani, la mission dell’iniziativa assume ulteriore rilievo nel contrastare attivamente ogni forma di disagio sociale. Si tratta di occasioni preziose per i ragazzi per avvicinarsi ad uno stile di vita sano, conoscere il proprio corpo, prevenire comportamenti sessualmente a rischio, ottenere sostegno individualizzato e tanto altro”.