Agrigento, Gioacchino Alfano nuovo componente della Giunta Micciché

Il neo assessore ha firmato nei giorni scorsi alla presenza del primo cittadino, che ha così commentato: “Ha molta esperienza. Avrà davanti un gran lavoro da fare, ma confido nelle sue capacità”

AGRIGENTO – Dopo le dimissioni per questioni professionali dell’assessore Valeria Proto dalla Giunta di Franco Micciché, ha giurato un nuovo assessore. Si tratta di Gioacchino Alfano, ex consigliere comunale, dirigente amministrativo dell’istituto comprensivo Anna Frank di Agrigento, uomo politico vicino alle posizioni della deputata Giusi Savarino ed ex coordinatore provinciale di Diventerà Bellissima.

“Gioacchino Alfano – ha detto il sindaco – ha una grande esperienza politica e tecnica. Mi è sempre stato di aiuto nelle criticità dei plessi scolastici. Avrà davanti un gran lavoro da fare ma confido nelle sue capacità”.

Ad Alfano il primo cittadino ha affidato le deleghe alla Lotta alla violenza e alla tratta sulle donne e sui minori, Urp, Contrasto alle discriminazioni, materie relative ai Servizi demografici e statistici (Anagrafe, Stato civile, Elettorale e Leva), Toponomastica, Pubblica istruzione e Coordinamento relazioni con l’Asp.

“Sono orgoglioso di questa opportunità – ha affermato il neo assessore – e non nascondo l’emozione. Provengo dal mondo della scuola e per questo mi sento ancora più motivato per portare a casa risultati per gli istituti agrigentini. Istruzione e cultura vanno a braccetto e occorre programmare subito le iniziative per l’appuntamento di Capitale della Cultura 2025”.

Un rimpasto lento quello del sindaco Miccichè. Nei giorni scorsi sono entrati a far parte della Giunta due nuovi assessori, Carmelo Cantone e Gerlando Piparo; nei prossimi passaggi dovrebbero arrivare le dimissioni di Giovanni Vaccaro con l’ingresso del consigliere Alessandro Sollano e con molta probabilità un nuovo ingresso in quota Forza Italia al posto di uno degli attuali assessori “autonomisti”.