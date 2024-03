Mandorlo in fiore, “scenari di pace” a confronto

Un convegno per l’unione tra popoli, organizzato durante il Tripode dell’amicizia dal Distretto turistico Valle dei Templi con il Comune, il Consolato di Palermo, il Parco archeologico e il Polo universitario

AGRIGENTO – Nel mondo ci sono circa 52 conflitti, alcuni noti come la guerra tra Russia e Ucraina e di recente il conflitto tra Palestina e Israele, che portano distruzione, fame, morte. Da Agrigento, in occasione del Mandorlo in fiore kermesse che ospita gruppi folk da ogni parte del mondo, consoli e rappresentanti delle istituzioni si sono incontrati per una conferenza nazionale su “Scenari di Pace: il ruolo dei Popoli e della Cultura” per dare forma e sostanza, per la prima volta, al messaggio di pace e armonia tra i popoli.

“La città ha compiuto un passo rilevante nel candidarsi quale luogo di promozione di una cultura della pace che non sia fatta di sole buone intenzioni, ma si sostanzi con il rispetto delle diversità, degli usi e costumi dei popoli. Scenari di pace che siano almeno spiragli che lascino intravedere la fine dei conflitti, che troveranno concretezza laddove si instauri un dialogo, in un luogo simbolo quale è Agrigento”, ha dichiarato il prefetto di Agrigento Filippo Romano.

Alla conferenza, voluta e organizzata dal Distretto turistico Valle dei Templi con il Comune di Agrigento, il Polo territoriale universitario di Agrigento, il Parco Archeologico della Valle dei Templi e il Corpo Consolare di Palermo, è intervenuto il consigliere di Ambasciata e responsabile del progetto “Turismo delle Radici” presso la Direzione Generale Italiani all’Estero del ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Giovanni De Vita che nel suo discorso ha affermato: “Agrigento, non è soltanto un luogo straordinario che racchiude immensi tesori, ma anche un territorio capace di esprimere la sua apertura al mondo. Avviare un percorso di un dialogo può portare ad una soluzione. La conferenza è stata dunque un primo passo per far rifiorire la speranza di trasformare il mondo in un luogo migliore in cui vivere”.

Tra gli altri, oltre al sindaco Franco Miccichè e all’onorevole Pisano, hanno partecipato il console onorario della Repubblica di Costa D’Avorio – decano del Corpo Consolare di Palermo, Ferdinando Veneziani, il console onorario della Repubblica di Corea e segretario Generale del Corpo Consolare di Palermo, Antonio Di Fresco, il console onorario del Brasile, Rosalia Calamita, il console onorario dei Paesi Bassi, Emanuele Pirazzoli.

Messaggio di pace ai piedi del Tempio della Concordia

Messaggio di pace e di concordia che si è consolidato ai piedi del Tempio della Concordia con l’accensione del tripode dell’amicizia, cerimonia preceduta dal mescolamento delle terre; ogni gruppo, infatti, ha portato una manciata della propria terra, che ha simbolicamente formato la “Terra della pace e concordia tra i popoli” nella quale è stato piantato un ulivo.

“La Terra – ha sottolineato il primo cittadino Franco Miccichè – è purtroppo sempre più afflitta da guerre e conflitti, e da Agrigento, oggi come sempre, si eleva il nostro grido di pace per tutti i popoli martoriati. Auspico che il fuoco sacro del Tripode dell’amicizia illumini i nostri pensieri e guidi le nostre azioni, e che da Agrigento, da sotto questo maestoso Tempio, il nostro messaggio di pace corra lontano”, ha concluso.