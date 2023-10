Agrigento, il progetto Micropolis arriva nel quartiere Fontanelle

Dopo le positive esperienze di Marsala e Mazara del Vallo il progetto per l’educazione dei più piccoli fra i tre e i sei anni d’età è approdato anche nella Città dei Templi

AGRIGENTO – Spazi ritagliati ad hoc per i bambini, in territori dove è più presente la fragilità sociale. Questo è il concept del progetto Micropolis, attivato dopo Marsala e Mazara del Vallo, anche nella Città dei Templi nella periferia di Fontanelle. Per l’occasione è stato inaugurato un micro spazio educativo gratuito, dedicato ai bambini dai tre ai sei anni e alle loro famiglie, curato da personale qualificato, con aree attrezzate per la cura e l’educazione dei più piccoli attraverso azioni mirate allo sviluppo delle competenze di base e life skills.

“Siamo felici di chiudere il cerchio ad Agrigento. Abbiamo aperto tre spazi per i bambini e per le loro famiglie perché il nostro obiettivo è proprio quello di creare delle comunità educanti che diventino protagoniste del proprio processo di riscatto”, ha dichiarato Maurizio Sturiano, presidente Consorzio Solidalia, capofila del progetto che ha visto la collaborazione della cooperativa sociale Familia, del comitato di quartiere Fontanelle Insieme, della parrocchia San Nicola e dell’Istituto comprensivo statale Anna Frank.

“Apriamo le porte della nostra scuola – ha commentato Alfio Russo, dirigente scolastico della Anna Frank – e proseguiamo la nostra azione con il territorio cercando di coinvolgere le famiglie, permettendo ai bambini di avere un ulteriore spazio a loro disposizione per giocare ma soprattutto per educarli e inculcare in loro i valori del rispetto dell’altro”.

Il servizio ha preso il via proprio questa settimana e sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 18,30 all’interno dei locali dell’Istituto comprensivo Anna Frank e nel plesso della scuola dell’infanzia Collodi di Fontanelle. È possibile accedere agli spazi inviando una richiesta diretta da parte dei beneficiari alla Familia Società Cooperativa Sociale o attraverso la segnalazione da parte di servizi sociali territoriali, di istituzioni scolastiche e dell’equipe dello Sportello d’ascolto.