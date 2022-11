Agrigento, strade provinciali, interventi per la sicurezza

Iniziati i lavori su importanti arterie delle zone interne e dell’area Est della provincia. Previsto il rinnovo della segnaletica e la rimozione di frane e cedimenti che inficiano la percorribilità

AGRIGENTO – Sicurezza stradale in primo piano per gli uffici del Libero Consorzio comunale agrigentino.

Sono stati infatti consegnati e sono già iniziati i lavori di manutenzione straordinaria su alcune strade interne in seguito alla consegna dei lavori alle imprese aggiudicatrici delle relative gare d’appalto. Si tratta delle strade provinciali numero 26-C Santo Stefano Quisquina-confine provincia di Palermo, numero 26-D Borgo Pasquale-Valledolmo e numero 75 Siculiana-Montallegro. I lavori in questione sono eseguiti dall’impresa Seg Srls di Agrigento (importo contrattuale complessivo di 371.181,47 euro più Iva), e resi possibili grazie al finanziamento ottenuto dal ministero delle Infrastrutture con Decreto ministeriale numero 49/2018 “Finanziamenti degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane”.

Consegnati e già iniziati anche i lavori di manutenzione straordinaria su alcune strade zona Est. I lavori saranno eseguiti dall’impresa Parisi Vincenzo Costruzioni Srl, che si era aggiudicata l’appalto per un importo contrattuale di 1.423.500,00 euro più Iva, finanziati dal ministero delle Infrastrutture (accordo Stato-Regioni 2021).

“Tutti i tracciati – è stato sottolineato in una nota dell’Ente intermedio – saranno interessati da una vasta tipologia di interventi per il ripristino delle condizioni di sicurezza, il rinnovo della segnaletica e la rimozione di frane e cedimenti vari che purtroppo interessano gran parte della rete viaria provinciale in seguito ad eventi atmosferici di una certa intensità, e sulla quale il Libero Consorzio comunale di Agrigento sta effettuando una fitta serie di lavori. I progetti e la programmazione dei lavori da parte dello Staff del Settore Infrastrutture Stradali hanno reso possibile l’accesso a varie linee di finanziamento dopo anni caratterizzati da risorse insufficienti a garantire la normale manutenzione”.

“Si raccomanda – hanno concluso gli uffici competenti – la massima prudenza agli automobilisti in transito sui tratti interessati dai cantieri di lavoro, rispettando i segnali di obbligo e di pericolo collocati sul posto dal personale stradale del Libero Consorzio”.