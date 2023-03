Agrigento, verifiche di vulnerabilità sismica delle scuole

Dalla Regione siciliana 132 mila euro per le indagini strutturali e le verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico

AGRIGENTO – Sono stati finanziati dall’assessorato all’Istruzione e Formazione professionale della Regione siciliana, per un importo di 132.119.63 euro, le prime indagini diagnostiche strutturali e le verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici di proprietà del Comune. Si tratta di edifici candidati nella manifestazione di interesse indetta dalla Regione siciliana con Ddg numero 136 del 10/03/2022.

A queste risorse si dovrebbero poi aggiungere ulteriori somme per un totale di 630.565,81 euro, inserite nel Decreto 569 del 26/10/2022 di approvazione definitiva dell’elenco relativo alla manifestazione di interesse.

Sul tema abbiamo sentito Gerlando Principato, assessore del Comune con deleghe all’Edilizia scolastica: “Tutti gli edifici scolastici devono essere sottoposti a verifica di vulnerabilità sismica. Sono controlli obbligati dalla normativa vigente. Lo scorso anno, il Comune di Agrigento ha effettuato le prime verifiche di vulnerabilità sismica in cinque edifici scolastici (nuova Manhattan, Giardino Fiorito, Verga, Vincenzo Reale, Loris Malaguzzi e nella scuola Media Pirandello di Via Acrone), per un importo di 62.203,00 euro. Dalla valutazione delle strutture sottoposte a verifica, le stesse risultano sismicamente vulnerabili, perché ovviamente realizzate con una vecchia normativa e necessitano, come riportato nelle relazioni tecniche dei progettisti, degli interventi di adeguamento dal punto di vista non statico ma sismico”.

Principato ha poi spiegato che il Comune ha richiesto alla Regione delle somme per eseguire questi lavori, essendo le casse del Comune non nelle condizioni economiche tali da garantire in tempi immediati gli interventi”.

Come sottolineato ancora dall’assessore, i 132 mila euro non sono ancora arrivati, “ma il Comune ha già provveduto, come previsto dal bando, a confermare l’intenzione di riceverlo e a sottoscrivere l’obbligo della fine delle verifiche entro il mese di giugno 2023. È stato già nominato, dal dirigente del Settore Lavori pubblici, il Responsabile unico del procedimento che seguirà tutto lo svolgimento delle indagini sia dal punto di vista tecnico che amministrativo. Il Comune provvederà a eseguire le verifiche nei seguenti locali: scuola primaria e dell’infanzia San Giovanni Bosco plesso Tortorelle e palestra annessa sita in piazza Metello, Massimiliano Maria Kolbe contrada San Michele, Collodi via Di Giovanni 37, Lauricella-viale della Vittoria, Calogero Trupia Monserrato. L’Ufficio tecnico sta provvedendo, su indicazione del RUP, a preparare i documenti per avviare le gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria”.

“I restanti locali candidati nella manifestazione di interesse indetta dalla Regione siciliana – ha precisato ancora Principato – saranno finanziati dall’assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale della Regione siciliana non appena conclusa questa prima fase di analisi, si presume verso giugno 2023. Anche queste somme servono per le indagini di verifica vulnerabilità sismica delle strutture”.

“Siamo felici – ha concluso il rappresentante della Giunta comunale – dei risultati raggiunti. Non si arresta il tentativo dell’Amministrazione di riuscire a ricucire il deficit normativo del nostro patrimonio scolastico, da un lato incrementando le azioni di verifica e dall’altro provvedendo, ove possibile, con i fondi del Pnrr, al recupero di immobili di edilizia scolastica chiusi da tempo per offrire migliori servizi alle famiglie che devono rivolgersi, nostro malgrado, a strutture private perché quelle pubbliche sono state in passato dimenticate e poco attenzionate”.