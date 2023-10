Agrigento, vertice sul futuro del quartiere Fontanelle

Il prefetto Filippo Romano ha ricevuto nei giorni scorsi nei locali del Palazzo del Governo una delegazione di residenti riunita in comitato e i rappresentanti di Forze dell’ordine e Comune

AGRIGENTO – Un incontro ritenuto costruttivo e di buono auspicio per il futuro del quartiere Fontanelle, con l’obiettivo di riportare l’attenzione delle istituzioni su una zona della città che ha bisogno di essere maggiormente curata e valorizzata.

Per questo si è svolto nei giorni scorsi un vertice tra il prefetto di Agrigento Filippo Romano, i vertici delle Forze dell’ordine, l’Amministrazione comunale e il comitato di quartiere Fontanelle Insieme. Un incontro che, come sottolineato dai rappresentanti del citato comitato “si è reso necessario per affrontare, in maniera sinergica e completa, il tema della sicurezza e delle infrastrutture nel quartiere, programmando insieme azioni mirate e fattibili”.

Nel corso del confronto i rappresentanti del comitato di quartiere hanno esposto problematiche, criticità ma anche potenzialità e opportunità per il territorio. L’interesse da parte di tutti nel migliorare le situazioni esposte, ha reso il vertice particolarmente interessante e ha evidenziato un forte spirito di collaborazione tra le parti. “Incontri come questo – hanno evidenziato dal comitato – rimangono fondamentali per tracciare un quadro sempre più aggiornato delle dinamiche territoriali, in particolar modo sul fronte della sicurezza pubblica”.

“Siamo grati al prefetto Romano – hanno aggiunto i componenti di Fontanelle Insieme – per aver mostrato attenzione e vicinanza alle nostre istanze, manifestando ampia disponibilità a intervenire, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e le Autorità militari, adottando misure idonee per rassicurare gli abitanti e tutelare la loro sicurezza”.

All’incontro nei locali del Palazzo del Governo hanno preso parte, tra gli altri, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, colonnello Nicola De Tullio; il vicario del questore della Polizia di Stato Francesco Marino; il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Edoardo Moro; l’assessore comunale Marco Vullo. Tutti hanno dato la propria disponibilità a lavorare in sinergia per valorizzare il quartiere e la città di Agrigento.