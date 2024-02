Agrippino Castania nominato Vice presidente del branch Banca e Finanza, con delega alla comunicazione, di Confassociazioni

La felicità del giornalista: "Ringrazio tutti, banca e finanza fondamentali per lo sviluppo"

L’editore e giornalista siciliano, Agrippino Castania, è stato nominato Vice presidente del branch Banca e Finanza, con delega alla comunicazione, di Confassociazioni.

Agrippino Castania: “Finanza fondamentale per lo sviluppo”

“Ringrazio per questa nomina – dichiara Agrippino Castania – il presidente nazionale di Confassociazioni Angelo Deiana, la Dg Adriana Apicella e tutto l’Ufficio di presidenza. Lavorerò con capillare dedizione con tutto il mio branch. Le banche e la finanza sono fondamentali per lo sviluppo economico e sociale di un Paese, ed un team che contribuisce ad evolvere ancora di più questi importanti settori può solo incidere positivamente”. Confassociazioni è l’espressione unitaria delle Federazioni, dei Coordinamenti, delle Associazioni, delle imprese, dei professionisti e delle persone che risiedono in Italia ed in Europa. Confassociazioni in qualità di autonoma parte sociale, mira alla tutela e alla promozione del sistema associativo delle professioni, valorizzandone il ruolo, anche in termini di pari opportunità, nel sistema costituzionale, legislativo, economico e sociale italiano e nei corrispondenti ambiti europei.