Aidone, la lettura si fa inclusiva con il progetto Td-box

Dal 13 al 18 febbraio ad Aidone, all’interno dei locali della Biblioteca comunale Gaetano Scovazzo, gli appuntamenti e le attività di laboratorio dedicate alla conoscenza del Codice braille

AIDONE (EN) – Una piccola biblioteca viaggiante, un unico contenitore facilmente trasportabile con un piccolo automezzo, che raccoglie una selezione di libri tattili, libri d’artista, tablet con e-book accessibili e materiali tiflodidattici, la cui realizzazione permettere di raggiungere agilmente anche le cittadine più periferiche, e tutte quelle realtà provinciali che non dispongono di grandi aree espositive: piccole biblioteche, scuole, centri culturali, sale parrocchiali e piccoli musei. Questo è Tactile digital box (Td-box), progetto il cui obiettivo principale è quello di arrivare più capillarmente sul territorio, con una attrezzatura leggera ma con tutti gli strumenti indispensabili per portare il fondamentale messaggio di inclusione e di condivisione della lettura.

Td-box è un progetto della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi in collaborazione con Fondazione Lia (Libri italiani accessibili) realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo. Fra i sostenitori del progetto vi sono I.Ri.Fo.R., Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Onlus-Aps e Aie (Associazione italiana editori). Sarà ospitato nella Biblioteca comunale Gaetano Scovazzo di Aidone dal 13 al 18 febbraio 2023, grazie al progetto NonSoloLibri – Letture per tutti, finanziato dal Centro per il libro e la lettura.

Un sistema di incastri, sblocchi e cerniere permette con semplicità e in tempi ridotti (meno di un’ora), il montaggio, lo smontaggio e l’assemblaggio di tutte le scenografie e le strutture per poter organizzare esposizioni, letture e workshop sulla didattica speciale. Le dimensioni consentono l’attraversamento di porte tagliafuoco e di tutte le porte d’ingresso di misure standard degli edifici e degli ambienti ristretti. La scatola è pensata per essere uno strumento versatile che cambia forma a seconda del tipo di workshop da realizzare. La Td-ox è realizzata in legno, con materiali atossici e certificati e rispetta tutte le normative di sicurezza.

Sono previste attività laboratoriali didattiche della durata di un’ora e trenta ciascuna per classi di scuole di ogni ordine e grado, da concordare in base alla fascia d’età da coinvolgere. Si proporranno attività dedicate alla conoscenza del Codice braille anche con l’utilizzo dei Lego Braille Bricks e attività dedicate alla lettura e al libro per l’infanzia e all’illustrazione materica attraverso l’utilizzo di libri tattili illustrati. In programma anche un workshop (venerdì 17 dalle ore 15,30) sull’“Adattamento tattile di un libro illustrato” a cura di Pietro Vecchiarelli e Stefano Alfano.