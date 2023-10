Al via la terza edizione del progetto formativo e professionale My Future Buddy

In soli due anni il programma ha coinvolto oltre 500 studenti e studentesse di 20 scuole superiori secondarie del Sud Italia

Con il nuovo anno scolastico, la Fondazione Ortygia torna nelle scuole superiori secondarie con la terza edizione del progetto di orientamento formativo e professionale My Future Buddy, nato per dare l’opportunità ai giovani e alle giovani del Sud Italia di scoprire i loro talenti e di approfondire possibili percorsi per il futuro. Attraverso il coinvolgimento di psicologi e pedagogisti, il programma si articola in un insieme di laboratori di orientamento e sviluppo di soft skills, sessioni di mentoring da parte di studentesse e neolaureate STEAM e testimonianze di professioniste.

Ad oggi il programma My Future Buddy ha coinvolto oltre 500 studenti e studentesse di 20 scuole e 50 Buddy, in un percorso volto a favorire sicurezza, talento, motivazione, e autostima. Dall’analisi dei risultati del progetto, l’85% del totale rispondenti ha compreso meglio i criteri da utilizzare per la scelta del percorso universitario. L’82% ha dichiarato di essere diventato più consapevole delle proprie aspirazioni e di aver guadagnato più fiducia nelle proprie capacità.

Il Kick off di My Future Buddy con Unicredit Foundation

La terza edizione di My Future Buddy si è aperta mercoledì 27 settembre 2023 con l’incontro dal titolo “Uno sguardo al futuro: orientamento e pari opportunità al Sud”. La splendida Piazza Duomo, nel cuore di Ortigia, è stata la cornice dell’evento organizzato insieme a UniCredit Foundation con il patrocinio del Comune di Siracusa. Sono intervenuti tra gli altri Lucrezia Reichlin, Presidente della Fondazione Ortygia, Pietro Bertè, Strategic Partnership Manager di UniCredit Foundation, Antonello Giannelli, Presidente di Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici e Alte Professionalità della Scuola, Maria Pia Pensabene, Presidente di Fondazione ITS Volta Palermo, Lorenzo Pandolfi, Assistant Professor of Economics, Università degli Studi di Napoli Federico II e la scrittrice Stefania Auci.

L’occasione è stato il lancio della nuova edizione del progetto promosso da UniCredit Foundation in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II che si occuperà di studiare sperimentalmente l’impatto di questo tipo di intervento sul successo formativo e professionale degli alunni partecipanti. My Future Buddy è infatti stato scelto per far parte del progetto Mentoring and Schooling Choices: Experimental Evidence from Italy, vincitore di un bando di ricerca finanziato da UniCredit Foundation. I risultati di questa indagine saranno fondamentali per identificare politiche efficaci per supportare gli studenti nel Sud Italia e saranno successivamente discussi con figure istituzionali. A moderare l’appuntamento Tonia Mastrobuoni, giornalista per “La Repubblica”.

Le dichiarazioni

Lucrezia Reichlin, Economista e Fondatrice della Fondazione Ortygia, spiega: “È stata l’occasione per fare il punto sulla situazione e sulle misure da mettere in campo per la valorizzazione delle aspirazioni dei giovani e delle giovani, del Sud Italia in particolare. La nostra Fondazione ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione su un problema multi-dimensionale sul quale è fondamentale lavorare insieme con tutte le forze del Paese: scuola, imprese, enti privati e pubblici. Crediamo molto in un progetto di trasformazione dell’Italia che può partire dal Mezzogiorno tramite «capitale umano» a livelli qualificati. Progetti come My Future Buddy vanno nella direzione di supportare il sistema scolastico e la formazione in generale per rispondere alle sfide dell’economia, oltre i divari territoriali e di genere. L’intento dei nostri programmi è stimolare l’ambizione individuale e quella per la società in cui si vive, anche al Sud, dove c’è tanto abbandono scolastico e bassa partecipazione femminile al mondo del lavoro. Crediamo anche che sia importante valutare e quantificare in modo rigoroso gli effetti del programma su ciascuna delle dimensioni chiave su cui interviene. Pertanto, siamo liete di collaborare con l’Università Federico II per misurarne l’efficacia su vari aspetti legati alla crescita accademica, professionale e di formazione degli alunni che vi parteciperanno”.

Silvia Cappellini, General Manager, UniCredit Foundation: “Siamo molto lieti di rilanciare la nostra collaborazione con Fondazione Ortygia in questa nuova fase del progetto My Future Buddy. Con proposte innovative questa iniziativa cerca di rispondere concretamente all’esigenza di contrastare la dispersione scolastica e di offrire supporto ai giovani nella transizione scuola lavoro con una particolare attenzione ai divari territoriali e di genere, tematiche entrambe centrali nella nuova mission di UniCredit Foundation. Siamo, inoltre, particolarmente entusiasti di poter sostenere My Future Buddy anche attraverso uno studio sull’impatto del progetto stesso. Tale studio scientifico sarà, infatti, realizzato dall’Università Federico II di Napoli, vincitrice della prima edizione del concorso Research Grant on Education promosso da UniCredit Foundation per sostenere un progetto di ricerca in ambito educativo. Crediamo che una rigorosa valutazione d’impatto sarà funzionale per individuare e far leva su quegli elementi di efficacia e scalabilità a beneficio di altre studentesse e studenti”.