Polizia e vigili del fuoco sul posto per le operazioni di rimozione e gestione della viabilità.

Momenti di preoccupazione in via dei Cantieri a Palermo, dove un albero è caduto in strada travolgendo un’auto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco per la gestione della viabilità. La strada è rimasta temporaneamente bloccata per permettere le operazioni di soccorso. Fortunatamente non si registrano feriti.

Foto di Sonia Sabatino