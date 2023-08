Alcamo, anziano si perde con cellulare senza copertura: soccorso dai carabinieri

I carabinieri di Misiliscemi e Paceco lo hanno ritrovato, in stato confusionale e molto accaldato, tra le campagne di Borgo Fazio

I carabinieri di Trapani sono intervenuti in soccorso di un uomo che, uscito di casa da Alcamo per andare all’aeroporto di Trapani Birgi per prendere la moglie appena atterrata, si è perso non riuscendo a trovare la via per raggiungere lo scalo trapanese.

L’intervento dei carabinieri

La segnalazione è arrivata da parte della donna che, preoccupata, ha avvisato i Carabinieri spiegando che non riusciva più a rintracciare il marito che già da tempo doveva essere arrivato all’aeroporto di Trapani dove la stessa lo attendeva. I Carabinieri, dopo aver avuto contezza del tragitto che il 70enne avrebbe potuto intraprendere per raggiungere Birgi partendo da Alcamo, si sono messi alla ricerca con tre equipaggi in diverse zone lungo il tragitto.

Rintracciato in stato confusionale e soccorso

Dopo qualche ora i carabinieri di Misiliscemi e Paceco lo hanno ritrovato, in stato confusionale e molto accaldato, tra le campagne di Borgo Fazio ai confini con Salemi in una zona dove non c’era copertura telefonica e quindi l’uomo non era riuscito a chiedere aiuto. Dopo averlo assistito i militari lo hanno accompagnato all’aeroporto dove ad attenderlo c’era la moglie.