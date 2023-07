Alcamo, evasione e resistenza a pubblico ufficiale: due arresti

I carabinieri di Alcamo, in ottemperanza ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere, hanno arrestato un 31enne

I carabinieri di Alcamo, in ottemperanza ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Varese, hanno arrestato un pregiudicato di 31 anni.

Le indagini

L’attività investigativa intrapresa dai militari ha permesso di ricostruire numerose violazioni

da parte dell’uomo alla misura degli arresti domiciliari cui risulta sottoposto da qualche

tempo per reati precedenti. A seguito della convalida è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere.

La tentata aggressione ai carabinieri

Nella stessa giornata i militari del NOR – Sezione Radiomobile della Compagnia di Alcamo

hanno arrestato un uomo classe ’79 già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale

per resistenza e violazione degli obblighi imposti. Il 44enne, sarebbe stato individuato dai militari operanti in evidente stato di ubriachezza al di fuori della propria abitazione violando gli obblighi della misura imposta e con l’ausilio del personale sanitario veniva soccorso e trasportato presso l’ospedale di Alcamo per le cure del caso. L’uomo in forte stato confusionale avrebbe rifiutato le cure ed avrebbe iniziato ad inveire verbalmente contro il personale operante provando l’aggressione fisica prontamente

bloccata. Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la

propria abitazione.