Alcamo, cagnolina legata con 5 cuccioli: una denuncia

Una violenza terribile è stata perpetrata ai danni di una povera cagnolina ad Alcamo. È stato denunciato un uomo.

Una violenza terribile è stata perpetrata ai danni di una povera cagnolina. L’associazione nazionale “Un’Anima Mille Zampe Italia” di Alcamo, tramite il suo rappresentante legale Gaspare Camarda, ha denunciato nella stazione dei Carabinieri locale un uomo per maltrattamento di animali.

La dinamica dei fatti

A subito la denuncia il conducente di un’Ape Piaggio che a bordo della vettura trasportava un cagnolina legata e i suoi 5 cuccioli. Gli animali erano in uno stato di abbandono in condizioni fatiscenti. Il proprietario è stato avvisato e redarguito ma nulla è stato fatto. Dunque – in accordo e in collaborazione con l’Associazione “Stop Animal Crimes Italia” – è stata presentata la denuncia. I militari hanno dato vita a un’indagine sul caso.

La richiesta dell’associazione

“In merito ai fatti chiediamo l’immediato sequestro del mezzo e degli animali che saranno portati presso una struttura idonea per i controlli di routine – si legge sulla pagina Facebook -. Ci spiace notare come fatti del genere denotano come gli animali siano, ancora oggi, considerati da taluni oggetti e risultano spesso vittime della cattiveria di soggetti incuranti anche di se stessi. È un evento che deve porre all’attenzione delle autorità locali e le varie ASP di competenza del bisogno di rafforzare i controlli nel territorio e creare una task force a tutela dei nostri cari animali. L’ultimo fatto portato all’attenzione delle autorità trattava di un cane ‘detenuto’ all’interno di un’auto con tutti i finestrini chiusi, sempre ad Alcamo. Da anni operiamo per pretendere l’applicazione delle leggi a tutela degli animali, dal randagismo ai maltrattamenti fino allo sfruttamento degli animali. Ci battiamo per l’obbligo di microchip che impedisce di punire chi abbandona o non custodisce cani e gatti a dovere”.