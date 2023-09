Ad Alcamo nuova vita per l’ex autostazione

La struttura di piazza della Repubblica verrà riqualificata: previsti lavori per 260 mila euro che includono l’installazione di un impianto fotovoltaico da 15,6 KW e la ristrutturazione dell’edificio

ALCAMO (TP) – Si rimette in piedi e si rende energeticamente efficiente l’ex autostazione di piazza della Repubblica ad Alcamo. Il Comune ha deciso di realizzare dei lavori di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico dell’immobile tramite l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L’investimento sarà da 260 mila euro, fondi che sono stati reperiti attraverso una specifica misura del Pnrr, per far sì di rilanciare una struttura da anni totalmente abbandonata che si trova nel cuore del centro storico alcamese.

La Giunta ha deliberato l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e si avvia quindi verso l’indizione della gara d’appalto. I lavori consisteranno in una manutenzione straordinaria di pavimentazioni, bagni, intonaci, controsoffitti e di tutti gli impianti. Inoltre ci sarà l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. I lavori di manutenzione straordinaria si concentreranno sulla porzione nord dell’edificio che risulta particolarmente degradata.

Gli intonaci interni, pavimentazioni e rivestimenti saranno demoliti e ricostruiti, dietro verifica e sarcitura delle microlesioni. Verranno sostituiti i sanitari, rivisti gli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termosanitario), sostituite le porte interne ed i corpi illuminanti.

Si andranno poi ad uniformare gli infissi della porzione nord con quelli sostituiti nel 2019, si sostituiranno tutte le attuali saracinesche in metallo a maglia aperta con un sistema di oscuranti, verranno dismessi i motori delle pompe di calore, demoliti i rivestimenti in pietra e gli intonaci, per realizzare un rivestimento con sistema “a cappotto”, e quindi l’isolamento termico del tetto piano.

Quindi, sarà installato un impianto fotovoltaico da 15,6 chilowatt ed un impianto di climatizzazione estiva ed invernale a pompa di calore elettrica. L’ex autostazione si trova nel centro storico, in piazza della Repubblica. L’edificio, delle dimensioni di 250 metri quadrati, è stato utilizzato per molti anni come biglietteria e capolinea delle autolinee “Segesta”, successivamente una porzione è stata affidata in concessione ad un privato per svolgere la sua attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Ormai da anni, a causa di vicende complesse, l’immobile non ha più trovato una definitiva e stabile funzione. Certamente il suo stato di degrado stride con l’ambiente che lo circonda essendo a due passi da uno dei beni monumentali tra i più importanti, il castello dei conti di Modica. L’edificio dell’ex autostazione rappresenta un elemento importante all’interno del centro storico alcamese, sia per posizione che per storia e qualità architettoniche.

Pertanto il recupero funzionale dell’edificio risulta essere un intervento di pregio che valorizza il contesto. I fondi reperiti fanno parte del contributo di cui è beneficiario il Comune di Alcamo, per gli anni che vanno dal 2020 al 2024, destinato ad opere pubbliche in materia di efficientamento e risparmio energetico di edifici di proprietà pubblica.

Tali interventi, finanziati con fondi statali, con il decreto ministeriale 06/08/2021, sono confluiti all’interno del Pnrr “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”. Il contributo mette a disposizione 130 mila euro l’anno, e due annualità sono state appunto destinate al ripristino dell’ex autostazione.