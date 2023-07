Alcamo, un milione per lo stadio Cilluffo

Si tratta di fondi del Pnrr, l’assessore Benenati: “L’impianto potrà essere ristrutturato e restituito alla fruizione del pubblico, adeguato alle esigenze degli sportivi”

ALCAMO (TP) – Il Comune di Alcamo risulta beneficiario – grazie al Pnrr M2C4 Investimento 2.2 interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni: prevenzione e mitigazione dei rischi connessi al rischio idrogeologico e messa in sicurezza del territorio – di un finanziamento di 965.374,06 euro che serviranno per i “Lavori di ripristino dell’impianto sportivo S. Ippolito”.

Dichiara l’assessore allo sport e agli impianti sportivi Gaspare Benenati “grazie a questo finanziamento, siamo certi sarà possibile realizzare la piena valorizzazione dello stadio Nonò Cilluffo ex Sant’Ippolito, l’impianto potrà essere ristrutturato e restituito alla fruizione del pubblico, rinnovato e adeguato alle esigenze degli sportivi”.

“Abbiamo creduto nelle potenzialità del Piano e, insieme agli uffici – afferma il Sindaco Domenico Surdi – abbiamo lavorato per intercettare tutti quei finanziamenti del Pnrr che rappresentano occasioni concrete che ci permetteranno di realizzare interventi di rilievo per la nostra Città”.