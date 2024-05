Alleanza verdi sinistra presenta i candidati a Palermo “L’Europa fermi la corsa alle armi”

Ieri la conferenza stampa di Alleanza verdi sinistra con i leader Bonelli e Fratoianni. Roberto Salis: “Ilaria molto motivata dalla campagna elettorale”

PALERMO – Si è tenuta ieri, al cinema “Rouge et Noir” di Palermo, la conferenza stampa di Avs, Alleanza verdi sinistra, con la partecipazione di Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, Angelo Bonelli, portavoce di Europa verde e dei candidati per il rinnovo del Parlamento europeo alle prossime elezioni Leoluca Orlando, Roberto Salis, padre di Ilaria, candidata con Avs, e Mimmo Lucano.

Leoluca Orlando capolista nelle Isole per Alleanza verdi sinistra

Nel corso della conferenza stampa Leoluca Orlando, capolista nelle Isole per Avs, ha dichiarato “Liberi dalla paura significa avere cura e significa pace, mentre la guerra è la dittatura della paura. Liberi dalla paura riguarda le vittime del genocidio in Palestina, la strage dei migranti nel Mediterraneo, il lavoratore cui non sono garantite le condizioni di sicurezza, le donne oggetto di violenze, i giovani che hanno diritto ad un futuro. Vogliamo portare questo bisogno di libertà dalla paura avendo cura di chi più fortemente spera nell’Europa, un’Europa che deve smetterla di correre agli armamenti, finanziare i produttori di armi, trasformando quest’operazione finanziaria speculativa in una cultura politica sovranista e intollerante che ha il volto del governo Meloni nel nostro Paese. L’Unione Europea non dev’essere considerata la fonte di tutti i guai, ma l’unico elemento di speranza”.

Il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni

Il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, ha dichiarato che “alla luce di quanto successo in Liguria, l’immagine che emerge è quella di una politica che vende la cosa pubblica per interessi privati e oggi noi rilanciamo la proposta di una legge che proibisca in modo netto ogni finanziamento privato alla politica da parte di chi ha interessi con la pubblica amministrazione perché è necessario ridare dignità alla politica”. Sempre Fratoianni, ha evidenziato che “oggi siamo a Palermo con Leoluca Orlando, Roberto Salis e Mimmo Lucano. Non vogliamo un’Europa in cui i diritti umani, i diritti alla difesa, i diritti delle minoranze siano trattati come accade in Ungheria. La nostra è una lista fatta da tante storie collettive”.

Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde

Sempre nel corso della conferenza stampa Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde, ha dichiarato che “Il Ponte non è necessario. È una grande truffa ai danni degli italiani, non solo della popolazione del Sud. Sottrae 14 miliardi di euro”. “Oggi piove – ha proseguito Bonelli – e meno male. C’è acqua razionata in molti Comuni della Sicilia ma nessuno se ne vuole occupare. Trasformare il nostro Paese, specialmente il Sud, in un hub del gas significa non solo riconfermare questa politica predatoria nei confronti del Sud, ma far male alle politiche climatiche (…). La siccità, la desertificazione, di cui la Sicilia ha un problema serio perché nel suo territorio è in atto una tropicalizzazione. Sono degli irresponsabili, continuano a devastare e consumare il territorio, a non investire nelle condotte idriche, a sottrarre acqua potabile ai siciliani, a non portare l’acqua potabile nelle case dei siciliani, e fanno un Consiglio dei Ministri dicendo: ‘Abbiamo risolto il problema, nominiamo un Commissario e diamo 20 milioni di euro. Sono dei ladri di futuro e questo è un problema molto serio per il Paese”.

Roberto Salis, padre di Ilaria, candidata (capolista al Nord-Ovest e in lista nelle Isole per Avs, ha dichiarato: “Oggi la magistratura ungherese dovrebbe decidere sul prolungamento della detenzione cautelare scaduta ieri 8 maggio, non ci aspettiamo nessuna novità positiva in questo senso. Ilaria sta abbastanza bene, è molto motivata dalla campagna elettorale, un’opportunità, un’altra possibilità per porre fine a questa odissea in cui si è venuta a trovare”.