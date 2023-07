Almanacco dell’11 luglio: santo, giornata mondiale e anniversari

Tutte le ricorrenze e gli anniversari da ricordare dell'11 luglio: ecco l'almanacco del giorno.

L’11 luglio è il 192º giorno del calendario gregoriano e mancano 173 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, ricorrenze, curiosità e anniversari interessanti.

Cosa si celebra l’11 luglio

Nell’undicesimo giorno di luglio si celebra la Giornata mondiale della popolazione, un momento dedicato alla sensibilizzazione sui temi importanti per la popolazione mondiale (dalla lotta contro la povertà ai cali demografici). In più, Niger, Burkina Faso e Benin festeggiano il Giorno dell’Indipendenza.

Il santo del giorno dell’11 luglio è San Benedetto da Norcia. Viene considerato il santo protettore degli agricoltori, degli agronomi, degli architetti, de chimici, dei ingegneri e degli speleologi.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono tanti i nati dell’11 luglio, che in questa giornata celebrano il proprio compleanno. Tra loro: Francesco Paolo Figliuolo, generale italiano; Massimo Galli, infettivologo italiano noto per il contributo durante il Covid; Manuela Moreno, giornalista e conduttrice TV italiana; Ferruccio Merk Ricordi, cantante e produttore discografico noto come Teddy Reno; Massimiliano Rosolino, atleta e campione di nuoto; Coez, cantautore italiano e rapper; Peter Cincotti, musicista e cantante; Pasquale Zagaria, attore noto come Lino Banfi; Giorgio Armani, stilista italiano; Lauro De Marinis, cantante noto con il nome d’arte Achille Lauro.

L’11 luglio c’è anche un “compleanno” speciale da ricordare: quello della Fiat, nata in questo giorno nel 1899.

Anniversari di nascita

John Quincy Adams, sesto presidente degli USA.

Anniversari di morte

George Gershwin, noto compositore statunitense;

William Ernest Henley, poeta inglese;

Laurence Kerr Olivier, attore e regista inglese;

Roger Keith Barrett (Syd), chitarrista e leader dei Pink Floyd;

Giorgio Ambrosoli, avvocato italiano e vittima di mafia.

Accadde oggi, 11 luglio: anniversari

1346 – Carlo IV diventa imperatore del Sacro Romano Impero.

1576 – L’esploratore Martin Frobisher avvista la Groenlandia.

1859 – L’Armistizio di Villafraca pone fine alla seconda guerra d’Indipendenza in Italia.

1897 – Salomon August Andrée lascia Spitsbergen prova a raggiungere il Polo Nord con un pallone aerostatico, ma in seguito allo schianto del mezzo muore.

1899 – L’11 luglio nasce la FIAT a Torino. Il fondatore è Giovanni Agnelli.

1921 – La Mongolia ottiene l’indipendenza dalla Cina.

1962 – Prima trasmissione televisiva transatlantica via satellite.

1971 – Nazionalizzazione delle miniere di rame in Cile.

1982 – L’Italia vince il Mondiale di calcio contro la Germania Ovest.

1991 – Eclissi solare totale alle Hawaii.

1995 – Vengono stabilite relazioni diplomatiche fra Stati Uniti e Vietnam.

2006 – L’11 luglio sono oltre 180 le vittime di una serie di attacchi terroristici a Mumbai.

2010 – Per la prima volta la Spagna vince i Mondiali di Calcio.

2021 – L’11 luglio l’Italia batte l’Inghilterra nella finale degli Europei di calcio.

