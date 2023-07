Almanacco 15 luglio: Santa Rosalia, le ricorrenze e gli anniversari del giorno

Santo del giorno, anniversari e ricorrenze da non dimenticare nell'almanacco di QdS.it.

Il 15 luglio è il 196º giorno del calendario gregoriano e mancano 169 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco con santo del giorno, anniversari e ricorrenze da non dimenticare.

Cosa si celebra il 15 luglio

In questo giorno si celebra la Giornata Mondiale delle Competenze Giovanili, indetta nel 2014 dall’Assemblea delle Nazioni Unite per “celebrare l’importanza strategica di dotare i giovani di competenze per l’occupazione, il lavoro dignitoso e l’imprenditorialità” (Agenzia per la coesione territoriale). Si tratta di un’occasione per incentivare il dialogo tra giovani e istituzioni e svolgere attività per la promozione dell’occupazione e della formazione dei professionisti di domani.

Il santo del giorno del 15 luglio è Bonaventura da Bagnoregio, santo protettore di facchini, fattorini, teologi e tessitori; in Sicilia, però, si festeggia un’altra santa: si tratta di Santa Rosalia. Il “Festino” che anima la città per due giorni – il 14 e il 15 luglio – ricorda l’anniversario del ritrovamento delle reliquie.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono diversi i nati del 15 luglio, che in questa giornata celebrano il proprio compleanno. Tra loro: Andrea Casalino, attore e modello italiano; Rosalinda Celentano, attrice ed ex attrice italiana; Laura Chiatti, attrice italiana; Francesca Pascale, politica italiana; Graziano Pellè, calciatore italiano; Joe Satriani, chitarrista statunitense; Aida Maria Yespica, modella e showgirl venezuelana.

Anniversari di nascita

Walter Benjamin, filosofo e scrittore tedesco;

Rembrandt, pittore olandese;

Anniversari di morte

Anton Cechov, scrittore russo;

Libero De Rienzo, attore italiano;

Gianni Versace, stilista italiano;

Accadde oggi, 15 luglio: gli anniversari

304 – Martirio di San Chirico e della madre Santa Giulitta.

1099 – Conquista della Basilica del Santo Sepolcro e Gerusalemme durante la prima crociata.

1381 – In Inghilterra viene giustiziato John Ball, veterano della Rivolta dei contadini.

1808 – Napoleone Bonaparte firma per il Regno di Napoli lo Statuto di Baiona che, tra l’altro, porta alla nomina di Gioacchino Murat come re delle Due Sicilie.

1820 – A Palermo scoppia una rivolta.

1877 – Dal 15 luglio, con la Legge Coppino, l’istituzione elementare diventa obbligatoria in Italia dai 6 ai 9 anni.

1938 – Viene pubblicato il Manifesto degli scienziati italiani razzisti.

1966 – In Vietnam inizia l’Operazione Hastings.

1997 – Il 15 luglio avviene l’assassinio di Gianni Versace a Miami (Florida).

2006 – Lancio di Twitter.

2016 – In Turchia una parte dell’esercito tenta il colpo di Stato contro il presidente Recep Tayyip Erdoğan, ma il golpe fallisce.

Immagine di repertorio