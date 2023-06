Il 16 giugno si celebra il Bloomsday, ecco cos’è

L'almanacco del 16 giugno con santi, anniversari e curiosità del giorno.

Il 16 giugno è il 167º giorno del calendario gregoriano e mancano 198 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, anniversari, compleanni e ricorrenze da ricordare.

Cosa si celebra il 16 giugno

Il 16 giugno si celebra la Giornata mondiale delle rimesse familiari, che “riconosce il contributo che milioni di lavoratori migranti rendono alle proprie comunità di origine” (Nazioni Unite). Nello stesso giorno in Irlanda si festeggia il Bloomsday (commemorazione dedicata allo scrittore James Joyce) e in Sudafrica il Giorno della Gioventù.

I santi del giorno sono il martire Quirico e Santa Giulitta. Nella stessa giornata la Chiesa Cattolica celebra anche il Sacro Cuore di Gesù.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono diversi i nati del 16 giugno, che in questa giornata celebrano il proprio compleanno. Tra loro: Giacomo Agostini, campione di motociclismo italiano; Roberto Duran, ex pugile; Simonetta Matone, magistrato e politica italiana; Federica Mogherini, politica italiana; William Forsyth Sharpe, economista statunitense e Premio Nobel; Patrick Zaki, studente e attivista noto per la sua vicenda in Egitto.

Anniversari di nascita

Geronimo, capo Apache e nativo americano;

Stan Laurel (Stanlio in Italia), attore e comico inglese;

Achille Lauro, politico e dirigente sportivo italiano;

Tupac Amaru Shakur, rapper statunitense;

Anniversari di morte

Helmut Kohl, politico tedesco;

Mario Rigoni Stern, scrittore italiano.

Accadde oggi: 16 giugno

827 – Sbarca a Mazara del Vallo la flotta musulmana dell’Ifriqiya guidata da Asad ibn al-Furat.

1871 – L’University Tests Act permette agli studenti di accedere ai corsi delle Università di Oxford, Cambridge e Durham senza passare prima gli esami di religione (eccetto per i corsi di teologia).

1904 – Il 16 giugno è il giorno in cui viene ambientato l’Ulisse di Joyce.

1944 – Deportazione di 1.488 operai genovesi a Mauthausen.

1952 – La Camera dei Deputati approva l’adesione dell’Italia alla CECA.

1955 – Papa Pio XII scomunica il generale e politico argentino Juan Domingo Perón.

1978 – Il 16 giugno esce il film – musical “Grease”.

2002 – Padre Pio viene proclamato Santo da Papa Giovanni Paolo II.

2006 – Arresto di Vittorio Emanuele di Savoia (primogenito maschio dell’ultimo re d’Italia Umberto II di Savoia) con le accuse di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, alla prostituzione e al falso.

2019 – Blackout in Argentina e Uruguay.