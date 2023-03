Almanacco 24 marzo, è la Giornata mondiale contro la Tubercolosi

Santo del giorno, anniversari, ricorrenze e curiosità dell'83esimo giorno dell'anno.

Il 24 marzo è l’83º giorno del calendario gregoriano e mancano 282 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, ricorrenze, anniversari, compleanni e altre curiosità.

Cosa si celebra il 24 marzo

Nella giornata del 24 marzo la Chiesa Cattolica ricorda Santa Caterina di Svezia, al secolo Katarina Ulfsdotter, ma anche due beate: Maria Karłowska e Clotilde Micheli, fondatrici rispettivamente delle Suore del Divin Pastore della Provvidenza Divina e delle Suore degli Angeli.

Ricorrono il 24 marzo anche due giornate mondiali: la Giornata mondiale contro la tubercolosi, istituita dall’Oms, e la Giornata internazionale per il diritto alla verità sulle gravi violazioni dei diritti umani e per la dignità delle vittime (Onu).

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono diversi i nati del 24 marzo, che in questa giornata festeggiano il proprio compleanno. Tra loro: Jessica Michelle Chastain, attrice e produttrice cinematografica statunitense; Corrado Formigli, giornalista e conduttore TV italiano; Giorgio Gori, politico italiano; Vauro Senesi, vignettista italiano;

Anniversari di nascita

Luigi Einaudi, secondo presidente della Repubblica Italiana;

Guglielmo Epifani, politico e sindacalista italiano;

Dario Fo, drammaturgo italiano e premio Nobel;

Ehrich Weisz (noto come Harry Houdini), illusionista ungherese;

Steve McQueen, attore statunitense.

Anniversari di morte

Hendrik Johannes Cruijff (noto come Johan Cruijff), ex calciatore olandese;

Elisabetta I Tudor, celebre regina inglese;

Jules Verne, scrittore francese.

Accadde oggi, 24 marzo

1401 – I turchi guidati da Tamerlano saccheggiano Damasco.

1475 – Omicidio di Simonino di Trento, Beato della Chiesa Cattolica, e simbolo delle persecuzioni subìte dalle comunità ebraiche e delle accuse di “omicidio rituale”. Il ritrovamento del corpo del bambino avviene nel giorno di Pasqua di quell’anno.

1530 – Muore la regina inglese Elisabetta I Tudor, succede Giacomo I Stuart (già re di Scozia).

1860 – Con il Trattato di Torino, la Contea di Nizza e della Savoia viene ceduta alla Francia.

1878 – Naufragio della fregata inglese Eurydice, che provoca la morte di circa 300 marinai.

1882 – Il biologo tedesco Robert Koch annuncia la scoperta del batterio responsabile della Tubercolosi. Per questo, il 24 marzo è la Giornata Mondiale contro la Tubercolosi.

1933 – Con il Decreto dei pieni poteri, Hitler prende il potere assoluto in Germania.

1944 – Eccidio delle Fosse Ardeatine, 335 italiani vengono fucilati dai soldati nazisti in risposta all’attentato di via Rasella del giorno precedente.

1945 – La rubrica statunitense Billboard pubblica la prima top 10.

1969 – Esce “The Dark Side of the Moon”, l’album più venduto e celebre dei Pink Floyd.

1976 – Deposizione della presidente Isabel Perón.

1998 – Sparatoria alla Westside Middle School di Jonesboro (Arkansas). Autori due ragazzini di 11 e 13 anni, vittime quattro studenti e un insegnante.

1999 – La NATO interviene in Jugoslavia per porre fine alla repressione ai danni degli albanesi in Kosovo.

2001 – Il 24 marzo l’Apple Computer distribuisce il MacOS versione 10.0.

2008 – Prime elezioni democratiche in Buthan.

2014 – La Russia è sospesa dal G8 a causa dell’intervento in Ucraina.