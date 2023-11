Almanacco del giorno, ecco anniversari e santo del 3 novembre

Santo del giorno, ricorrenze e anniversari del 3 novembre: tutte le curiosità nell'almanacco del giorno.

Il 3 novembre è il 307º giorno del calendario gregoriano e mancano 58 giorni alla fine dell’anno. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Silvia e a livello internazionale si celebra anche la prima Giornata mondiale delle Riserve della Biosfera.

Cosa si celebra il 3 novembre: santo del giorno e feste

Il 3 novembre la Chiesa Cattolica ricorda Santa Silvia, madre di San Gregorio Magno, appena dopo la festa di Ognissanti. Chi porta questo nome, quindi, festeggia il proprio onomastico. Si ricorda anche San Martino di Porres, religioso dominicano, erborista e guaritore.

Nel 2022, il 3 novembre si celebrerà anche la prima Giornata mondiale delle Riserve della Biosfera. Inoltre, il terzo giorno del penultimo mese dell’anno è festa in alcuni Paesi come Dominica, Panama e Stati Federati della Micronesia, dove si ricorda l’indipendenza. Infine, in Giappone è il Giorno della cultura.

Compleanni, anniversari, ricorrenze

Sono diversi i nati del 3 novembre, che in questa giornata festeggiano il proprio compleanno. Tra loro: Pupi Avati, regista italiano; Milly D’Abbraccio, attrice; Federico Palana, rapper italiano conosciuto con il nome di Fred De Palma; Aria Giovanni, pornostar e modella; Afef Jnifen, indossatrice e conduttrice TV tunisina; Cristina Parodi, giornalista e conduttrice TV; Vittoria Risi, attrice; Amartya Sen, economista indiano vincitore del Premio Nobel; Grazia Tamburello, scrittrice italiana; Anna Wintour, giornalista inglese.

Ricorre anche l’anniversario della nascita del celebre compositore catanese Vincenzo Bellini e dell’artista Benvenuto Cellini e quello di morte di Bob Kane, il “papà” di Batman.

Accadde oggi, 3 novembre

L’almanacco del giorno di oggi, giovedì 3 novembre, si conclude con una serie di anniversari da ricordare.

1493/1978: Cristoforo Colombo avvista per la prima volta l’Isola di Dominica nel Mar dei Caraibi. Una curiosità: nello stesso giorno, nel 1978, il Paese ottiene l’indipendenza dal Regno Unito.

1534: Enrico VIII viene scomunicato dopo la promulgazione dell’Act of Supremacy.

1655: Cristina di Svezia si converte al cristianesimo.

1706: Terremoto della Maiella.

1812: Le truppe di Napoleone subiscono una pesante sconfitta nella battaglia di Vjaz’ma.

1839: Scoppia la prima Guerra dell’Oppio.

1903: Panama si proclama indipendente dalla Colombia, con il supporto degli Stati Uniti.

1911: La Chevrolet entra nel mercato automobilistico per competere con la Ford Modello T.

1942: Seconda battaglia di El Alamein durante la Seconda Guerra Mondiale, le forze nazifasciste sono costrette alla ritirata.

1968: Devastante alluvione in Piemonte.

1970: Il 3 novembre Salvador Allende diventa presidente del Cile.

1986: Gli Stati Federati di Micronesia ottengono l’indipendenza dagli Stati Uniti.

1990: In Cina nasce la Commissione statale per il controllo dei narcotici.

2017: La Apple rilascia al pubblico internazionale l’iPhone X.

Immagine di repertorio