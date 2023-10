Ognissanti 2023: storia della festa, cosa fare, preghiera per tutti i santi

Dalle origini alle tradizioni legate alla commemorazione dei Santi l'1 novembre e dei morti il giorno successivo: tutte le curiosità sulla festa di Ognissanti e idee su cosa fare.

L’1 novembre è arrivato e si celebra la festa di Ognissanti 2023, dedicata a tutti i santi della Chiesa Cattolica (anche quelli non canonizzati) e, vista la ricorrenza del 2 novembre, anche per ricordare e onorare i cari defunti.

Il primo novembre segue di un solo giorno un’altra ricorrenza, di origine anglosassone ma comunque molto apprezzata anche nei Paesi mediterranei come l’Italia. Si tratta di Halloween, che si celebra – con il tradizionale “dolcetto o scherzetto” – ogni 31 ottobre. Le due feste – Halloween e Ognissanti – sono molto diverse ma hanno alcuni elementi comuni, per esempio il ruolo giocato dalla commemorazione dei defunti. La prima ha sicuramente un animo più “dark” ed è spesso accostato al nostro Carnevale per la tradizione di far travestire i più piccoli; la seconda, invece, è decisamente più sobria e spirituale, in quanto legata alla commemorazione dei santi e dei defunti.

Ognissanti 2023: storia, origine e curiosità sulla festa

La festa di Tutti i Santi è una ricorrenza molto importante per i cristiani occidentali, dalle origini molto antiche (si dice risalgano anche alla cultura celtica) ed è profondamente legata alle origini del cristianesimo.

La data dell’1 novembre non è casuale: sembra che re Luigi il Pio abbia deciso di spostare la festa di Ognissanti al primo giorno del primo mese dell’anno per “cristianizzare” la festa del capodanno celtico. Ogni Paese cristiano che celebra questa festa ha le sue tradizioni. In Italia, per esempio, spesso è celebrata assieme alla festa dei morti del 2 novembre: si celebrano i santi il primo giorno di novembre, si ricordano i cari defunti (che, secondo la tradizione, lasciano anche giocattoli ai bambini) il giorno successivo.

Preghiera per tutti i santi

Ecco una preghiera da recitare per la festa di Ognissanti 2023, tratta dal sito “Preghiera per la famiglia”.

O spiriti celesti e voi tutti Santi del Paradiso, volgete pietosi lo sguardo sopra di noi, ancora peregrinanti in questa valle di dolore e di miserie.

Voi godete ora la gloria che vi siete meritata seminando nelle lacrime in questa terra di esilio. Dio è adesso il premio delle vostre fatiche, il principio, l’oggetto e il fine dei vostri godimenti. O anime beate, intercedete per noi!

Ottenete a noi tutti di seguire fedelmente le vostre orme, di seguire i vostri esempi di zelo e di amore ardente a Gesù e alle anime, di ricopiare in noi le virtù vostre, affinché diveniamo un giorno partecipi della gloria immortale.

Amen.

Cosa fare per il ponte di Ognissanti 2023

A corto di idee su cosa fare per il ponte dell’1 novembre? Sono attesi 4,8 milioni di pernottamenti per il “ponte” in Italia, con la Sicilia che appare – come sempre – tra le mete nazionali più ambite. Ci saranno, in giro per l’Isola, sagre, eventi e tanti luoghi naturali da visitare. Ecco un articolo con alcune idee su cosa fare per la festa di Ognissanti.

Onomastico 1 novembre, auguri e frasi

A chi fare gli auguri l’1 novembre? Poiché si celebra la festa di Tutti i Santi, è l’onomastico di chi porta il nome “Santo” o “Santa”. Per chi volesse inviare un pensiero di buon onomastico o semplicemente augurare un buon ponte di inizio a novembre, ecco alcune frasi:

“Buona festa di Ognissanti, che la bontà, l’onestà e l’animo puro di tutti i Santi possano sempre proteggerti”.

“Buon onomastico a chi porta il bellissimo nome Santo/Santa. Che la protezione di tutti i Santi possa rendere questa giornata speciale”.

“Che i Santi e Gesù Cristo veglino sempre su di te, anche in questa speciale festa di Ognissanti 2023”.

“Che i Santi della Chiesa possano ispirarti i valori più belli: onestà, amore e fede”.

Immagine di repertorio