Almanacco 4 luglio: è l’Independence Day 2023

Il 4 luglio è il 185º giorno del calendario gregoriano e mancano 180 giorni alla fine dell’anno: negli Stati Uniti si celebra l’Independence Day ed è anche il giorno dell’anno in cui la Terra è più lontana dal Sole.

Cosa si celebra il 4 luglio

Negli Stati Uniti il 4 luglio si celebra il Giorno dell’Indipendenza (in inglese Independence Day), cioè il giorno in cui le 13 colonie britanniche in America settentrionale hanno adottato la Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America. Negli USA si festeggia con barbecue, gite, concerti e parate in varie città e anche in basi statunitensi in tutto il mondo (come Sigonella in Sicilia).

Il santo del giorno è Santa Elisabetta del Portogallo. Si ricorda nello stesso giorno anche il beato Pier Giorgio Frassati, considerato – anche se non canonizzato – uno dei santi sociali torinesi.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati del 4 luglio, che celebrano il proprio compleanno in questa giornata. Tra loro: Enrico Bertolino, comico italiano; Anna Paola Concia, politica italiana; Maria Ermachkova, ballerina russa;

Anniversari di nascita

John Calvin Coolidge Jr, 30esimo presidente degli USA;

Alfredo Stéfano Di Stéfano Laulhe, calciatore;

Giuseppe Diana, prete cattolico vittima di mafia;

Giuseppe Garibaldi, rivoluzionario italiano;

Nathaniel Hawthorne, scrittore statunitense;

Gina Lollobrigida, attrice italiana.

Anniversari di morte

John Adams, secondo presidente degli Stati Uniti, morto proprio nel giorno dell’Independence Day;

Thomas Jefferson, terzo presidente USA;

James Monroe, quinto presidente USA;

Marie Curie, scienziata e chimica polacca;

Francois-Renè De Chateaubriand, scrittore francese;

Giorgio Faletti, artista e scrittore;

Barry White, cantante statunitense.

Accadde oggi, 4 luglio: anniversari

1300 – Secondo la fiction ispirata alla tragedia “Romeo e Giulietta” di Shakespeare, i due protagonisti della storia d’amore si sarebbero conosciuti proprio il 4 luglio.

1776 – Nascono gli Stati Uniti d’America, per questo ogni anno si celebra l’Independence Day.

1837 – Apre la Grand Junction Railway, la prima ferrovia a lunga distanza del mondo, che collega Birmingham a Liverpool.

1879 – Il Regno Unito conquista il Regno Zulu.

1934 – Prima vittoria da professionista del pugile Joe Louis.

1941 – Massacro dei professori di Leopoli. Venticinque le vittime dei nazisti, tra intellettuali e scienziati polacchi residenti nella città occupata di Lvov. Sempre il 4 luglio, ma del 1944, si sono registrate stragi naziste a Cavriglia, Meleto Valdarno e Castelnuovo dei Sabbioni.

1946 – Giorno dell’Indipendenza anche per le Filippine.

1959 – Debutta la bandiera USA con 49 stelle (con l’ingresso dell’Alaska). L’anno successivo, sempre il 4 luglio, debutta quella a 50 stelle con l’ammissione delle Hawaii.

1970 – Tonga ottiene l’indipendenza.

1976 – Raid israeliano all’aeroporto di Entebbe (Uganda) per salvare i passeggeri di un aereo dell’Air France, preso da dirottatori pro-Palestina.

2004 – La Grecia vince il suo primo campionato europeo di calcio.

2012 – Switch-off del segnale televisivo analogico in Italia.

