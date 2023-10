Almanacco di oggi, 1° ottobre: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 1º ottobre è il 274º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 1º ottobre è il 274º giorno del calendario gregoriano (il 275º negli anni bisestili). Mancano 91 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 1° ottobre: santo del giorno e giornate mondiali

La Chiesa venera Santa Teresa di Lisieux, Vergine e dottore della Chiesa.

Il 1° ottobre è la Giornata internazionale della musica, istituita nel 1975 dall’International Music Council (UNESCO). Ma è pure la Giornata internazionale del caffè e la Giornata internazionale delle persone anziane.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Dame Julie Andrews, muore Enrico De Nicola

Nati

William Edward Boeing, nato Wilhelm Eduard Böing, è stato un imprenditore e pioniere dell’aviazione statunitense, fondatore dell’industria aeronautica Boeing (1° ottobre 1881);

Vladimir Samojlovič Horowitz, anglicizzato in Vladimir Horowitz è stato un pianista e compositore russo naturalizzato statunitense (1° ottobre 1903);

Walter Matthau, nome d’arte di Walter John Matthow, è stato un attore statunitense (1° ottobre 1920);

James Earl Carter Jr., detto Jimmy, è un politico statunitense, 39º Presidente degli Stati Uniti d’America dal 1977 al 1981 (1° ottobre 1924);

George Peppard, o George Peppard jr., è stato un attore, regista e produttore cinematografico statunitense (1° ottobre 1928);

Dame Julie Andrews, nata Julia Elizabeth Wells, è un’attrice, cantante e scrittrice britannica (1° ottobre 1935);

Milly Carlucci, all’anagrafe Camilla Patrizia Carlucci, è una conduttrice televisiva, autrice televisiva ed ex attrice italiana (1° ottobre 1954);

Theresa Mary May, lady May, nata Brasier, è una politica britannica, leader del Partito Conservatore dall’11 luglio 2016 al 23 luglio 2019 e primo ministro del Regno Unito dal 13 luglio 2016 al 24 luglio 2019, seconda donna a ricoprire questa carica dopo Margaret Thatcher (1° ottobre 1956);

Youssou N’Dour è un cantante e politico senegalese (1° ottobre 1959);

Mario Roberto Walter Mazzarri è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista (1° ottobre 1961);

Davide Oldani è un cuoco italiano (1° ottobre 1967);

Samuele Bersani è un cantautore italiano (1° ottobre 1970);

Daniele Bossari è un conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano (1° ottobre 1974);

Francesca Mannocchi è una giornalista e scrittrice italiana (1° ottobre 1981).

Scomparsi oggi

1499 – Marsilio Ficino è stato un filosofo, umanista e astrologo italiano, fra i più influenti del primo Rinascimento italiano.

1684 – Pierre Corneille è stato un drammaturgo e scrittore francese, uno dei tre maggiori del XVII secolo, insieme a Molière e Racine.

1959 – Enrico De Nicola è stato un politico e avvocato italiano, primo presidente della Repubblica Italiana.

2004 – Richard Avedon è stato un fotografo e ritrattista statunitense, celebre per i suoi innumerevoli ritratti in bianco e nero.

2012 – Shlomo Venezia è stato uno scrittore e superstite dell’Olocausto italiano.

2018 – Charles Aznavour, nome d’arte di Shahnourh Varinag Aznavourian, è stato un cantautore, attore e diplomatico francese di origine armena.

Accadde oggi, 1° ottobre

331 a.C. – Alessandro Magno sconfigge Dario III di Persia nella battaglia di Gaugamela, detta anche battaglia di Arbela.

844 – Una flotta vichinga saccheggia la città araba di Siviglia.

965 – Consacrazione di Papa Giovanni XIII

1061 – Elezione di Papa Alessandro II.

1701 – Matthieu Garigue viene ricevuto dalla Chiesa riformata francese dell’Aia.

1774 – Viene costituita dal re di Sardegna, Vittorio Amedeo III, la Legione delle Truppe Leggere, corpo militare dal quale discende direttamente la Guardia di Finanza.

1788- Nguyễn Huệ si dichiara imperatore del Vietnam.

1791 – Prima sessione dell’Assemblea legislativa francese.

1795 – Il Belgio viene conquistato dalla Francia.

1800 – La Spagna cede la Louisiana alla Francia con il Trattato di San Ildefonso.

1811 – La prima nave a vapore del Mississippi arriva a New Orleans.

1818 – Comincia il Congresso di Aquisgrana.

1869 – L’Austria emette la prima cartolina postale.

1880 – John Philip Sousa diventa direttore della banda musicale dei Marines statunitensi.

1880 – Thomas Edison apre la prima fabbrica di lampadine.

1887 – Il Belucistan viene conquistato dall’Impero britannico.

1888 – Viene ricevuta la seconda lettera da parte di Jack lo squartatore

1890 – Il Congresso degli Stati Uniti fonda il Yosemite National Park.

1891 – In California viene inaugurata l’Università di Stanford.

1898 – Lo zar Nicola II espelle gli ebrei dalle principali città russe.

1903 – I Boston Americans giocano contro i Pittsburgh Pirates nella prima gara delle moderne World Series di baseball.

1906 – Nasce la Confederazione Generale del Lavoro.

1918 – Forze arabe guidate da Lawrence d’Arabia conquistano Damasco.

1928 – L’Unione Sovietica introduce il Piano quinquennale.

1929 – L’Unione Sovietica introduce il Calendario rivoluzionario sovietico.

1931 – Il George Washington Bridge collega New Jersey e New York.

1936 – Francisco Franco viene nominato capo della Junta Técnica del Estado, ossia l’esecutivo al comando del cosiddetto “governo di Burgos”, l’alternativa nazionalista al legittimo governo della Repubblica spagnola.

1938 – La Germania annette i Sudeti.

1943 – Seconda guerra mondiale: Napoli viene liberata dagli Alleati, che vi istaurano un’amministrazione militare.

1946 – I principali esponenti del Nazismo vengono condannati al Processo di Norimberga.

1946 – Viene fondata l’associazione Mensa.

1949 – Mao Zedong dichiara la Costituzione della Repubblica Popolare Cinese.

1958 – La NASA viene creata per sostituire la NACA.

1960 – La Nigeria ottiene l’indipendenza dal Regno Unito.

1961 – Il Camerun orientale e quello occidentale si uniscono a formare la Repubblica federale del Camerun.

1964 – Il Free Speech Movement viene lanciato dal campus dell’Università di Berkeley.

1964 – Lo Shinkansen, primo treno ad alta velocità giapponese, inizia il servizio tra Tokyo e Osaka.

1965 – Suharto reprime un tentativo di colpo di Stato in Indonesia.

1969 – Il Concorde infrange la barriera del suono per la prima volta.

1971 – Il Walt Disney World Resort apre ad Orlando, in Florida.

1975 – Le Isole Ellice si separano dalle Isole Gilbert, e prendono il nome di Tuvalu.

1975 – Le Seychelles ottengono l’autogoverno interno.

1975 – Muhammad Ali batte Joe Frazier in un incontro di pugilato disputato a Manila.

1976 – In Italia per l’ultima volta si avvia l’anno scolastico in questo giorno.

1978 – Tuvalu ottiene l’indipendenza dal Regno Unito.

1979 – Gli Stati Uniti restituiscono la sovranità sul Canale di Panama a Panama.

1982 – L’Epcot Center apre al Walt Disney World Resort.

1982 – Helmut Kohl sostituisce Helmut Schmidt come Cancelliere tedesco, attraverso un voto di sfiducia costruttiva.

1985 – Le forze aeree israeliane bombardano il quartier generale dell’OLP a Tunisi.

1994 – Palau ottiene l’indipendenza dagli Stati Uniti.

1998 – Vladimir Putin diventa un membro permanente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa.

2005 – Un attacco terroristico a Bali uccide 19 persone.

2009 – Un violento nubrifragio colpisce la Sicilia, soprattutto le città di Messina e Palermo, con decine di morti e di dispersi. Proclamato lo stato d’emergenza.

2013 – Al largo di Lampedusa un barcone con più di 400 migranti prende fuoco. Numerosi i morti.

2017 – Referendum sull’indipendenza della Catalogna. Con oltre due milioni di voti.

2017 – Avviene un attentato a Las Vegas con 59 morti e 851 feriti da parte di Stephen Paddock.

2017 – In Germania entra in vigore la legge che consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il primo matrimonio viene celebrato tra Bodo Mende e Karl Kreile.