Almanacco di oggi, 17 luglio: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 17 luglio è il 198º giorno del calendario gregoriano (il 199º negli anni bisestili). Mancano 167 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 17 luglio: santo del giorno e giornate mondiali

Il 17 luglio si venera Sant’Alessio.

Si celebra il 17 luglio la Giornata mondiale della giustizia internazionale penale e il World Emoji Day, festa non ufficiale dedicata alle emoji.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Angela Merkel, muore Camilleri

Nati

Alfonso Gatto è stato un poeta, scrittore, pittore, critico d’arte e critico letterario italiano (17 luglio 1909);

Milva, pseudonimo di Maria Ilva Biolcati, è stata una cantante e attrice teatrale italiana (17 luglio 1939);

Camilla Rosemary Shand è la regina consorte del Regno Unito e degli altri quattordici reami del Commonwealth delle nazioni dal 2022, in quanto seconda moglie di Carlo III (17 luglio 1947);

David Michael Hasselhoff è un attore, produttore televisivo, cantante e personaggio televisivo statunitense (17 luglio 1952);

Angela Dorothea Kasner, coniugata Merkel, è un’ex politica tedesca, cancelliere federale della Germania dal 22 novembre 2005 all’8 dicembre 2021 (17 luglio 1954).

Scomparsi oggi

1928 – Giovanni Giolitti è stato un politico italiano, cinque volte presidente del Consiglio dei ministri, il secondo più longevo nella storia italiana dopo Benito Mussolini.

1959 – Eleanora Fagan, o Elinore Harris, nota come Billie Holiday, è stata una cantante statunitense, fra le più grandi di tutti i tempi nei generi jazz e blues.

1967 – John William Coltrane è stato un sassofonista e compositore statunitense.

1995 – Juan Manuel Fangio, che utilizzò in gioventù lo pseudonimo Rivadavia, è stato un pilota automobilistico argentino, campione del mondo di Formula 1 nel 1951, 1954, 1955, 1956 e 1957.

2019 – Andrea Calogero Camilleri è stato uno scrittore, sceneggiatore, regista teatrale e drammaturgo italiano.

Accadde oggi, 17 luglio

180 – Dodici abitanti di Scillium, nel Nord Africa, vengono giustiziati in quanto cristiani: sono i martiri scillitani. Questa è la prima notizia registrata della presenza cristiana in quella parte del mondo.

1361 – Il terremoto della Daunia colpisce duramente la Puglia centro-settentrionale.

1429 – Carlo VII è ufficialmente incoronato re di Francia.

1505 – Martin Lutero entra in convento a Erfurt. Diventerà sacerdote due anni dopo.

1658 – Nell’ambito della seconda guerra del nord (1655-1660), il re dell’Impero svedese Carlo X assedia Copenaghen.

1762 – Caterina II diventa zarina di Russia a seguito dell’assassinio di Pietro III di Russia.

1815 – Guerre napoleoniche: Napoleone si arrende a Rochefort, in Francia, alle forze britanniche.

1897 – Inizia la corsa all’oro nel Klondike, quando i primi fortunati cercatori arrivano a Seattle (Washington).

1898 – Guerra ispano-americana: battaglia di Santiago Bay – Le truppe del generale statunitense William R. Shafter strappano la città di Santiago di Cuba agli spagnoli.

1902 – Willis Haviland Carrier realizza il primo impianto di aria condizionata.

1917 – Re Giorgio V del Regno Unito emana un proclama in base al quale la linea di discendenza maschile della Casa reale britannica porterà il nome di Windsor.

1936 – Inizio della guerra civile spagnola.

1944 – Disastro di Port Chicago: nei pressi della baia di San Francisco, due navi cariche di munizioni per la guerra esplodono a Port Chicago (California), uccidendo 232 persone.

1944 – Seconda guerra mondiale: a Firenze viene perpetrato l’Eccidio di Piazza Tasso.

1945 – Seconda guerra mondiale: Conferenza di Potsdam – A Potsdam, i tre principali capi alleati iniziano l’incontro finale della guerra. L’incontro terminerà il 2 agosto.

1955 – Anaheim (Los Angeles). Inaugurazione di Disneyland, il primo parco divertimenti a tema.

1962 – Test nucleari: l’esplosione di prova Little Feller I diventa l’ultima detonazione di prova nell’atmosfera nel Nevada Test Site.

1975 – Progetto Apollo-Sojuz: una navetta Apollo americana e una Sojuz sovietica si agganciano in orbita, segnando il primo aggancio tra velivoli spaziali di due nazioni differenti.

1976 – In occasione della cerimonia di apertura della XXI Olimpiade di Montréal, in Canada, alla televisione italiana iniziano le trasmissioni sperimentali di programmi a colori, per le quali viene scelto il formato PAL.

1979 – Il presidente del Nicaragua, Anastasio Somoza Debayle, si dimette e fugge a Miami.

1992 – Il Consiglio nazionale della Repubblica Slovacca adotta la Dichiarazione d’indipendenza della Repubblica Slovacca.

1993 – Patrick Volkerding fonda la distribuzione GNU/Linux Slackware.

1995 – L’indice Nasdaq chiude sopra i 1 000 punti per la prima volta.

1996 – Al largo della costa di Long Island il volo TWA 800, un Boeing 747 diretto a Parigi, esplode uccidendo le 230 persone a bordo.

1998 – A San Pietroburgo Nicola II di Russia e la sua famiglia vengono seppelliti nella Cappella di Santa Caterina, 80 anni dopo essere stati uccisi dai bolscevichi.

1998 – Dei biologi spiegano sulla rivista Science come hanno sequenziato il genoma del batterio che causa la sifilide, il Treponema pallidum.

1998 – uno tsunami innescato da un terremoto sottomarino distrugge 10 villaggi in Papua Nuova Guinea, uccidendo circa 1 500 persone e lasciandone altre 2 000 disperse e svariate migliaia senza tetto

1998 – La Electronic Frontier Foundation diffuse un comunicato stampa con il quale annunciò la sconfitta del cifrario DES effettuata grazie a un calcolatore costato 250 000 dollari che in meno di sessanta ore era capace di forzare un messaggio cifrato con DES.

1998 – Con l’approvazione del testo da parte del comitato dell’Assemblea, viene aperto alla firma lo Statuto di Roma, il trattato internazionale istitutivo della Corte penale internazionale. Lo Statuto è entrato in vigore dal 1 luglio 2002, dopo la sessantesima ratifica.

2009 – Attentato suicida in Indonesia: a Giacarta si registrano 9 morti e 50 feriti.

2014 – Il volo Malaysia Airlines 17 viene abbattuto al confine tra Ucraina e Russia, causando la morte di 298 persone.