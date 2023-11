Almanacco di oggi, 19 novembre: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 19 novembre è il 323º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 19 novembre è il 323º giorno del calendario gregoriano (il 324º negli anni bisestili). Mancano 42 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 19 novembre: santo del giorno e giornate mondiali

La Chiesa venera Santa Matilde di Hackeborn, Monaca.

La giornata internazionale dell’uomo è indetta per il 19 novembre.

Si celebrerà pure la settima edizione della Giornata Mondiale dei Poveri, iniziativa proposta per la prima volta nel 2017 fortemente voluta da Papa Francesco.

Il 19 novembre, inoltre, si celebra pure la Giornata Mondiale del Gabinetto (World Toilet Day). È stata istituita con risoluzione del 2013 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare e mobilitare i cittadini sul tema dei servizi igienici.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Jodie Foster, muore Maria Grazia Cutuli

Nati

Carlo I Stuart è stato re d’Inghilterra, Scozia, Irlanda e Francia dal 27 marzo 1625 fino alla sua morte, avvenuta per decapitazione il 30 gennaio 1649 (19 novembre 1600);

Indira Priyadarshini Nehru-Gandhi è stata una politica indiana (19 novembre 1917);

Gilberto Pontecorvo, detto Gillo è stato un regista, sceneggiatore, attore, compositore e partigiano italiano (19 novembre 1919);

Zygmunt Bauman è stato un sociologo e filosofo polacco (19 novembre 1925);

Larry King, pseudonimo di Lawrence Harvey Zeiger, è stato un conduttore televisivo, conduttore radiofonico, giornalista e attore statunitense (19 novembre 1933);

Robert Edward Turner III, meglio conosciuto come Ted Turner, è un imprenditore, produttore televisivo, dirigente sportivo, filantropo e attore statunitense (19 novembre 1938);

Calvin Richard Klein è uno stilista, designer e imprenditore statunitense (19 novembre 1942);

Massimo Fini è un giornalista, saggista e attivista italiano (19 novembre 1943);

Giuliano Poletti è un politico italiano, ministro del lavoro e delle politiche sociali dal 22 febbraio 2014 al 1º giugno 2018 nei governi Renzi e Gentiloni, con delega alle politiche giovanili, il servizio civile nazionale e universale e l’integrazione (19 novembre 1951);

Meg Ryan, pseudonimo di Margaret Mary Emily Anne Hyra, è un’attrice, produttrice cinematografica e produttrice televisiva statunitense (19 novembre 1961);

Jodie Foster, pseudonimo di Alicia Christian Foster, è un’attrice, regista e produttrice cinematografica statunitense (19 novembre 1962);

Concita De Gregorio è una giornalista, scrittrice, conduttrice radiofonica conduttrice televisiva e opinionista italiana (19 novembre 1963);

Giuseppe Povia, noto semplicemente come Povia, è un cantautore italiano, vincitore del Festival di Sanremo 2006 col brano Vorrei avere il becco (19 novembre 1972);

Alessandro Borghese è un cuoco e conduttore televisivo italiano (19 novembre 1976);

Adam Douglas Driver è un attore statunitense (19 novembre 1983);

Mr. Rain, pseudonimo di Mattia Balardi, è un cantante e produttore discografico italiano (19 novembre 1991).

Scomparsi oggi

1665 – Nicolas Poussin, noto in Italia – soprattutto tra i contemporanei – anche come Niccolò Pussino o Nicola Pussino, è stato un pittore francese.

1828 – Franz Peter Schubert è stato un compositore austriaco del periodo romantico.

1955 – Anselmo Bucci è stato un pittore, incisore, scrittore e designer italiano, fra gli iniziatori del movimento artistico del Novecento nel 1922 a Milano.

1970 – Marija Veniaminovna Judina è stata una pianista sovietica.

1971 – Aurelio Casadei, detto Secondo, è stato un violinista, compositore e arrangiatore italiano.

2001 – Maria Grazia Cutuli è stata una giornalista italiana, assassinata in Afghanistan.

Accadde oggi, 19 novembre

461 – Sant’Ilario diventa Papa.

636 – Gli arabi sconfiggono l’Impero persiano nella battaglia di al-Qadisiyya in Mesopotamia.

1096 – Reconquista: vittoria cruciale di Pietro I d’Aragona nella battaglia di Alcoraz.

1432 – Battaglia di Delebio: seconda e conclusiva giornata di combattimento in Valtellina tra gli eserciti di Filippo Maria Visconti e della Repubblica di Venezia.

1493 – Cristoforo Colombo diventa il primo europeo ad approdare sull’isola, avvistata il giorno precedente, che sarà in seguito chiamata Porto Rico. Le dà il nome di San Juan Bautista.

1598 – La battaglia di Noryang, ultima della guerra di Imjin, è combattuta tra la marina giapponese e quella coreana, e si conclude con una decisa vittoria coreana.

1794 – Gli Stati Uniti e il Regno di Gran Bretagna firmano il Trattato di Jay, che tenta di sistemare alcuni dei problemi pendenti dalla guerra d’indipendenza americana.

1816 – Viene fondata l’Università di Varsavia.

1863 – Guerra di secessione americana: il presidente dell’Unione, Abraham Lincoln, pronuncia il Discorso di Gettysburg, durante la cerimonia di inaugurazione del cimitero militare di Gettysburg (Pennsylvania).

1881 – Un meteorite si schianta vicino al villaggio di Grossliebenthal, a sud-est di Odessa, nell’odierna Ucraina.

1924 – A Los Angeles, il famoso regista di film muti, Thomas Ince (“Il padre del western”) muore per un attacco di cuore nel suo letto (affiorano voci secondo le quali gli abbia sparato il magnate dell’editoria William Randolph Hearst).

1941 – Seconda guerra mondiale:

L’incrociatore HMAS Sydney (D48) della Royal Australian Navy e l’incrociatore ausiliario tedesco Kormoran (HSK 8) si affondano l’un l’altro al largo della costa dell’Australia Occidentale, con la perdita di circa 645 marinai australiani e 77 tedeschi.

1941 – Prima battaglia di Bir el Gobi: la 132ª Divisione corazzata “Ariete” comandata dal generale Mario Balotta respinge l’attacco della 22ª Brigata corazzata britannica del generale Scott-Cockburn.

1942 – Seconda guerra mondiale: battaglia di Stalingrado – le truppe sovietiche dei generali Aleksandr Vasilevskij e Georgij Žukov lanciano l’Operazione Urano, la grande offensiva generale dell’Armata Rossa che porterà all’accerchiamento della 6ª Armata tedesca, volgendo le sorti della battaglia in favore dell’Unione Sovietica.

1944 – Seconda guerra mondiale: il presidente statunitense Franklin D. Roosevelt annuncia il sesto War Loan Drive, un’emissione di obbligazioni di guerra fino a 14 miliardi di dollari, per aiutare il pagamento dello sforzo bellico.

1946 – Afghanistan, Islanda e Svezia entrano nelle Nazioni Unite.

1954 – Sammy Davis Jr. perde il suo occhio sinistro in un incidente automobilistico a San Bernardino, in California.

1959 – Ford annuncia la fine della produzione della Edsel.

1969 – Programma Apollo: gli astronauti dell’Apollo 12, Charles Conrad e Alan Bean, allunano nell’Oceanus Procellarum (“Oceano delle tempeste”) e diventano il terzo e quarto essere umano a camminare sulla Luna.

1969 – Calcio: Pelé realizza su rigore al 34′ della partita fra il Santos (in cui milita) e il Vasco da Gama. È il suo millesimo goal. Solo Arthur Friedenreich avrebbe fatto meglio: 1329 reti. Mancano però i dati ufficiali di quest’ultimo.

1969 – L’agente di polizia Antonio Annarumma è la prima vittima degli Anni di piombo in Italia.

1977 – Il presidente egiziano Anwar al-Sadat diventa il primo capo di Stato arabo a recarsi in visita ufficiale in Israele, quando incontra il primo ministro Menachem Begin e parla davanti alla Knesset a Gerusalemme, cercando un accordo di pace permanente (la visita indigna gran parte del mondo arabo).

1977 – Un Boeing 727 della Transportes Aereos Portugueses cade vicino a Madera uccidendo 130 persone.

1978 – Dopo 46 anni, si stabilisce il congresso a Madrid del Partito Comunista spagnolo.

1979 – Crisi degli ostaggi in Iran: l’ayatollah Ruhollah Khomeyni ordina il rilascio di tredici degli ostaggi statunitensi nell’ambasciata statunitense di Teheran, scelti tra le donne e i neri.

1984 – Disastro di San Juanico: una serie di esplosioni nel deposito di idrocarburi della PEMEX a San Juan Ixhuatepec (Tlalnepantla de Baz, Messico), innesca un gigantesco incendio che causa almeno 500 vittime (con stime non ufficiali che ne contano oltre 1500), circa 2000 feriti e oltre 60.000 sfollati.

1985 – Guerra fredda: a Ginevra, il presidente statunitense Ronald Reagan e il Segretario generale del PCUS Michail Gorbačëv si incontrano per la prima volta.

1998 – L’Autoritratto senza barba (1889) di Vincent van Gogh viene venduto all’asta a New York per 71,5 milioni di dollari.

1998 – Scandalo Lewinsky: il comitato giudiziario della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, inizia le audizioni per l’impeachment contro il presidente Bill Clinton.

1999 – Ad Istanbul, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) chiude un summit di due giorni richiedendo una soluzione politica in Cecenia e adottando lo Statuto per la sicurezza europea.

1999 – Shenzhou 1: la Repubblica Popolare Cinese lancia la prima navetta spaziale Shenzhou.

2002 – Sulla costa della Galizia (Spagna) naufraga la petroliera Prestige, in avaria dal 13 novembre.

2005 – Guerra in Iraq: si consuma il Massacro di Haditha.