Almanacco di oggi, 26 dicembre: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 26 dicembre è il 360º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 26 dicembre è il 360º giorno del calendario gregoriano (il 361º negli anni bisestili). Mancano 5 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 26 dicembre: santo del giorno

Il 26 dicembre si celebra Santo Stefano, Primo Martire.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Schwazer, muore Marchesi

Nati

Federico Ruggero di Hohenstaufen è stato re di Sicilia, duca di Svevia, re dei Romani e poi imperatore del Sacro Romano Impero e re di Gerusalemme (26 dicembre 1194);

Charles Babbage è stato un matematico e filosofo britannico, scienziato proto informatico che per primo ebbe l’idea di un calcolatore programmabile (26 dicembre 1791);

Henry Valentine Miller è stato uno scrittore, pittore, saggista e reporter di viaggio statunitense (26 dicembre 1891);

Mao Zedong o Mao Tse-tung è stato un rivoluzionario, politico e poeta cinese nonché presidente del Partito Comunista Cinese dal 1943 fino alla sua morte (26 dicembre 1893);

Aldo Renato Guttuso è stato un pittore e politico italiano, impropriamente indicato come esponente del realismo socialista, protagonista della pittura neorealista italiana che si espresse negli artisti del Fronte Nuovo delle Arti, senatore dal 1976 al 1983 (26 dicembre 1911);

Giuseppe Severgnini, detto Beppe, è un giornalista, saggista, opinionista e conduttore televisivo italiano (26 dicembre 1956);

Elena Basile è una ex diplomatica e scrittrice italiana (26 dicembre 1959);

Alberto Bonisoli è un politico italiano, dal 1º giugno 2018 al 5 settembre 2019 ministro dei beni e delle attività culturali nel governo Conte I (26 dicembre 1961);

Lars Ulrich è un batterista danese, fondatore del gruppo musicale Metallica (26 dicembre 1963);

Jared Joseph Leto è un attore, cantautore, musicista e regista statunitense (26 dicembre 1971);

Alex Schwazer è un marciatore italiano campione olimpico della 50 km a Pechino 2008, squalificato per doping fino al 2024, nonostante l’archiviazione in Italia nel 2021 del procedimento penale per doping a carico dell’atleta, che non è stata accettata dalla giustizia internazionale e dall’Agenzia mondiale antidoping (26 dicembre 1984);

Christopher Catesby “Kit” Harington è un attore britannico (26 dicembre 1986).

Scomparsi oggi

1771 – Claude-Adrien Helvétius è stato un filosofo e scrittore francese.

1890 – Heinrich Schliemann è stato un imprenditore e archeologo tedesco.

1972 – Harry S. Truman è stato un politico e militare statunitense, 33º presidente degli Stati Uniti d’America dal 1945 al 1953.

1985 – Dian Fossey è stata una zoologa statunitense che dedicò gran parte della sua vita, dal 1966 fino al suo omicidio nel 1985, all’osservazione e allo studio dei gorilla di montagna.

2002 – Herb Ritts, all’anagrafe Herbert Ritts Jr. è stato un fotografo e regista statunitense, che si è concentrato soprattutto sulla fotografia in bianco e nero e sul ritratto, ispirandosi allo stile della scultura della Grecia classica.

2006 – Gerald Rudolph Ford Jr., nato Leslie Lynch King, Jr., è stato un politico statunitense, 38º presidente degli Stati Uniti d’America dal 1974 al 1977.

2017 – Gualtiero Marchesi è stato un cuoco e gastronomo italiano.

2021 – Desmond Mpilo Tutu è stato un arcivescovo anglicano e attivista sudafricano, che raggiunse una fama mondiale durante gli anni ottanta come oppositore dell’apartheid.

Accade oggi, 26 dicembre

1003 – Elezione di Papa Giovanni XVIII.

1194 – Nasce a Jesi Federico II di Svevia.

1481 – Battaglia di Westbroek: le truppe della Contea d’Olanda sconfiggono quelle del Principato vescovile di Utrecht.

1606 – Prima rappresentazione del Re Lear davanti alla corte d’Inghilterra.

1620 – I Padri Pellegrini sbarcano in quella che diventerà la Colonia di Plymouth, nel Massachusetts.

1620 – Vengono scoperti i crimini di Erzsébet Báthory.

1662 – Viene rappresentata a Parigi, per la prima volta, la commedia L’école des femmes di Molière.

1776 – Guerra d’indipendenza americana: i britannici vengono sconfitti nella battaglia di Trenton.

1790 – Luigi XVI di Francia dà il suo assenso pubblico alla Costituzione civile del clero, durante la Rivoluzione francese.

1792 – A Parigi inizia il processo finale a Luigi XVI di Francia.

1793 – Matrimonio tra Federico Lodovico di Prussia e Frederica di Mecklenburg-Strelitz.

1793 – Battaglia di Geisberg: i francesi sconfiggono gli austriaci.

1806 – Battaglia di Pułtusk, tra le truppe napoleoniche e i prussiani.

1812 – Guerra del 1812: blocco navale inglese della Delaware Bay e della Baia di Chesapeake.

1861 – Gli inviati diplomatici degli Stati Confederati d’America James Mason e John Slidell vengono liberati dal governo statunitense, evitando così una possibile guerra tra Stati Uniti e Regno Unito.

1862 – 38 indiani Dakota vengono impiccati dopo essere stati accusati di omicidio e stupro in seguito a una breve ribellione.

1898 – Marie e Pierre Curie scoprono il radio.

1908 – Jack Johnson diventa il primo campione afroamericano dei pesi massimi, sconfiggendo Tommy Burns a Sydney (Australia).

1916 – Joseph Joffre diventa Maresciallo di Francia.

1917 – Prima guerra mondiale: sul Fronte italiano si combatte la battaglia aerea di Istrana.

1925 – La Turchia adotta il Calendario gregoriano.

1925 – Viene fondato il Partito Comunista d’India.

1933 – La Nissan Motor Company viene fondata a Tokyo (Giappone).

1933 – Viene brevettata la radio FM.

1944 – Seconda guerra mondiale:

Le truppe statunitensi respingono i tedeschi a Bastogne.

1944 – Le truppe italo-tedesche danno il via all’Operazione Wintergewitter.

1944 – Prima rappresentazione pubblica di Lo zoo di vetro, di Tennessee Williams.

1945 – Vengono creati il Franco CFP e il Franco CFA.

1946 – A Roma viene fondato il Movimento Sociale Italiano.

1948 – Il cardinale Mindszenty viene arrestato in Ungheria.

1973 – La Cometa Kohoutek raggiunge il perielio, ma non fornisce lo spettacolo che ci si attendeva.

1973 – Rientro della Soyuz 13.

1973 – Esce nelle sale L’esorcista.

1974 – Lancio della Salyut 4.

1975 – Il Tupolev Tu-144 entra in servizio in Unione Sovietica.

1979 – Le forze speciali sovietiche occupano il palazzo presidenziale di Kabul (Afghanistan).

1982 – Il premio “Uomo dell’anno” di TIME magazine viene assegnato per la prima volta ad un non-umano: il computer.

1984 – La principessa Astrid del Belgio sposa l’arciduca Lorenzo d’Asburgo-Este.

1988 – Inizio della Protesta anti-africana di Nanchino.

1991 – Il Soviet Supremo scioglie formalmente l’URSS.

1996 – Entra in vigore la Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione.

1998 – L’Iraq annuncia la sua intenzione di aprire il fuoco sugli aerei da guerra statunitensi e britannici che pattugliano le “no-fly zone” nel nord e nel sud della nazione.

1999 – Una perturbazione proveniente dall’Atlantico colpisce la Francia. Forti tempeste di vento e pioggia si abbattono su tutto il paese causando danni gravissimi e morti.

2002 – La scienziata Raeliana francese Brigitte Boisselier, dichiara che la Clonaid ha ottenuto il primo di cinque presunti bambini clonati.

2002 – Il ciclone Zoe si abbatte sulla Polinesia causando ingenti danni e morti.

2003 – Un terremoto di magnitudo 6,5 devasta l’antica città persiana di Bam, in Iran, causando almeno 30.000 morti e distruggendo l’antica fortezza-cittadella, gioiello di architettura.

2004 – Maremoto dell’Oceano Indiano: un terremoto, con conseguente tsunami, di magnitudo 9,3, con epicentro al largo di Sumatra (Oceano Indiano), sconvolge una vastissima area dell’Asia con gravissime ripercussioni dalle coste dell’Africa orientale fino all’Australia. Almeno 300.000 le vittime.

2006 – Un terremoto di magnitudo 7,1 colpisce Hengchun, nell’isola di Taiwan, uccidendo 2 persone e causando seri danni agli impianti di comunicazione nel Sud-est asiatico.

2009 – La Cina apre la più lunga ferrovia ad alta velocità al mondo che collega Pechino a Guangzhou.