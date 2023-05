Almanacco di oggi, 7 maggio: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 7 maggio è il 127º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 7 maggio è il 127º giorno del calendario gregoriano (il 128º negli anni bisestili). Mancano 238 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 7 maggio: santo del giorno e giornate mondiali

La Chiesa venera Santa Flavia Domitilla, Martire

Si celebra la Giornata mondiale della Risata che si festeggia ogni anno la prima domenica di maggio e quindi nel 2023 è in programma il 7 maggio.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Raimondo Vianello, inaugurazione della Reggia di Versailles

Nati

Johannes Brahms è stato un compositore, pianista e direttore d’orchestra tedesco del periodo tardo-romantico (7 maggio 1833);

Gary Cooper, pseudonimo di Frank James Cooper, è stato un attore statunitense (7 maggio 1901);

Raimondo Vianello è stato un attore, conduttore televisivo e sceneggiatore italiano (7 maggio 1922);

Elsa Maria Fornero è un’economista e politica italiana. Ha ricoperto la carica di Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle pari opportunità dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013 nel Governo Monti (7 maggio 1948);

Barbara D’Urso, pseudonimo di Maria Carmela D’Urso, è una conduttrice televisiva e attrice italiana (7 maggio 1957);

Claudio Cerasa è un giornalista e blogger italiano, direttore del quotidiano Il Foglio (7 maggio 1982);

Marco Galiazzo è un arciere italiano (7 maggio 1983);

Chiara Ferragni è un’imprenditrice, blogger, designer e modella italiana. È amministratrice delegata e fondatrice di TBS Crew srl e Chiara Ferragni Brand e, dal 2021 è del Membro del consiglio di amministrazione Gruppo Tod’s (7 maggio 1987).

Scomparsi oggi

1985 – Victoria Dawn Addams è stata un’attrice britannica.

2011 – Severiano “Seve” Ballesteros Sota è stato un golfista spagnolo, ai vertici delle classifiche mondiali per alcuni decenni.

2018 – Ermanno Olmi è stato un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, direttore della fotografia, montatore e scrittore italiano.

Accadde oggi, 7 maggio

983 – L’imperatore Ottone II concede a Lazise il privilegio di imporre diritti di transito, pesca e fortificare il borgo con mura turrite, rendendolo il primo comune d’Italia.

1423 – Inizia la guerra dell’Aquila

1624 – Una grave epidemia di peste colpisce Palermo a seguito dell’arrivo di un galeone tunisino nel porto della città-

1664 – Re Luigi XIV inaugura la Reggia di Versailles.

1824 – Per la prima volta viene eseguita la Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, alla Porta di Carinzia a Vienna.

1832 – La Convenzione di Londra stabilisce le condizioni per l’indipendenza della Grecia, al termine della decennale guerra d’indipendenza greca. Otto di Wittelsbach viene scelto come re.

1847 – A Filadelfia, viene fondata l’American Medical Association (AMA).

1861 – La Virginia secede dagli Stati Uniti d’America ed entra a far parte degli Stati Confederati d’America-

1898 – Moti di Milano. Il generale Bava Beccaris ordina all’esercito di sparare sulla folla che manifesta contro l’aumento del prezzo del pane. I morti sono 80 secondo il governo, oltre 300 secondo l’opposizione.

1915 – Il ministro degli esteri Sidney Sonnino informa il Consiglio dei ministri dell’impegno preso con l’Intesa: il Patto di Londra firmato undici giorni prima

1932 – Il fascista russo Pavel Gorgulov assassina il presidente francese Paul Doumer

1934 – Nelle Filippine viene ripescata la Perla di Laotze, del peso di kg 6,37; misura cm 14×24

1942 – Seconda guerra mondiale. In Italia, tutti gli ebrei tra i 18 e i 55 anni sono precettati per il servizio civile, in quanto le leggi razziali impedivano loro il servizio militare.

1946 – Viene fondata la Tokyo Telecommunications Engineering (in seguito ribattezzata Sony), con 20 dipendenti.

1952 – Geoffrey W.A. Dummer pubblica il concetto di circuito integrato, la base di tutti i computer moderni.

1984 – Si verifica la prima delle due scosse principali del terremoto dell’Italia centro-meridionale (la seconda avverrà quattro giorni dopo), con danni e vittime in Abruzzo, Lazio e Molise.

1992 – Lo Space Shuttle Endeavour parte per la sua prima missione

1998 – La Apple Computer presenta l’IMac

1998 – La Mercedes-Benz compra la Chrysler per 40 miliardi di dollari e forma la DaimlerChrysler, realizzando la più grande fusione industriale della storia.

1999 – In Scozia viene istituita dalla regina Elisabetta II la carica di primo ministro della Scozia

1999 – Guerra del Kosovo. In Jugoslavia, durante l’Operazione Allied Force, tre diplomatici cinesi vengono uccisi e altri 20 feriti, quando un aereo della NATO bombarda per errore l’ambasciata cinese a Belgrado

2002 – Un MD-82 della China Southern Airlines precipita nel Mar Giallo

2020 – Una fuga di gas da un impianto chimico, probabilmente dovuto a una cattiva gestione e alla scarsa manutenzione, provoca tredici morti a Visakhapatnam, nell’Andhra Pradesh.