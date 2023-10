Almanacco di oggi, 9 ottobre: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 9 ottobre è il 282º giorno del calendario gregoriano. Ecco l’almanacco di oggi con santo del giorno, anniversari e compleanni.

Il 9 ottobre è il 282º giorno del calendario gregoriano (il 283º negli anni bisestili). Mancano 83 giorni alla fine dell’anno. Ecco l’almanacco di oggi con santo del giorno, anniversari, compleanni, curiosità e date da ricordare.

Cosa si celebra il 9 ottobre: santo del giorno e giornate mondiali

Il 9 ottobre si celebra San Dionigi, vescovo di Parigi.

Il 9 ottobre è la Giornata della Consapevolezza Pans/Pandas; Si celebra anche il World Post Day, la Giornata Mondiale della Posta.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Caparezza, muore Che Guevara

Nati

John Winston Ono Lennon (John Winston Lennon) è stato un cantautore, polistrumentista, artista e attivista britannico (9 ottobre 1940);

Grazia Di Michele è una cantautrice e insegnante italiana (9 ottobre 1955);

Federica Sciarelli è una giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice italiana, cronista parlamentare e consigliera dell’Ordine dei giornalisti del Lazio (9 ottobre 1958);

Caparezza, pseudonimo di Michele Salvemini, è un rapper, cantautore e produttore discografico italiano (9 ottobre 1973);

Isabella Khair Hadid, detta Bella è una supermodella statunitense (9 ottobre 1996).

Scomparsi oggi

1930 – Enrico Forlanini che è stato stato un ufficiale, inventore, pioniere dell’aviazione, ingegnere e imprenditore italiano.

1967 – Che Guevara, un rivoluzionario, guerrigliero e scrittore argentino.

Accadde oggi, 9 ottobre

1000 – Leif Ericson scopre Vinland, diventando il primo europeo conosciuto a mettere piede in Nord America. È stato un esploratore islandese che è sbarcato nell’isola poi conosciuta come Terranova.

1514 – Il re di Francia Luigi XII sposa ad Abbeville la diciottenne Maria Tudor, la figlia più giovane del re Enrico VII d’Inghilterra.

1604 – La Supernova di Keplero è la supernova più recente osservata all’interno della Via Lattea.

1820 – Guayaquil dichiara l’indipendenza dalla Spagna.

1874 – Con la firma del Trattato di Berna viene istituito quello che è oggi l’Unione postale universale. Da quel giorno la data diventerà la Giornata mondiale della posta.

1888 – Il Monumento a Washington viene aperto al pubblico. È un obelisco di marmo eretto a Washington per commemorare George Washington, padre fondatore e primo presidente degli Stati Uniti d’America. Sorge in mezzo al National Mall, al centro della capitale americana.

1962 – L’Uganda ottiene l’indipendenza dal Regno Unito. E l’anno dopo diventa una repubblica.

1963 – Disastro del Vajont. In Italia nord-orientale 1917 persone furono uccise quando una frana caduta nel bacino della Diga del Vajont produsse una gigantesca onda che superò la diga e si riversò a valle.

1967 – Il giorno dopo la sua cattura, Che Guevara viene giustiziato per aver incitato la rivoluzione in Bolivia.

1971 – Viene inaugurato il monumento a Karl Marx a Chemnitz, in Sassonia. Si tratta di una scultura in bronzo alta 7,1 m (con un piedistallo di oltre 4,5 m) che ritrae il capo stilizzato di Marx e pesa 40 tonnellate. Venne realizzata sulla base di un progetto dell’artista sovietico Lev Kerbel’.

1981 – Il presidente François Mitterrand abolisce la pena di morte in Francia.

1982 – Attentato alla Sinagoga di Roma: muore un bambino di 2 anni e restano feriti oltre 30 soggetti.

2010 – Muoiono in Afghanistan 4 alpini della Brigata alpina “Julia” durante la scorta a un convoglio s viene ridiscusso il ruolo italiano nella Guerra.

2012 – Malala Yousafzai viene gravemente colpita alla testa da talebani armati saliti a bordo dello scuolabus su cui lei tornava a casa. Insieme a lei sono state colpite anche le sue due amiche e compagne di scuola Zolanda e Ambrin. Ricoverata nell’ospedale militare di Peshawar è sopravvissuta all’attentato dopo la rimozione chirurgica dei proiettili. Ihsanullah Ihsan, portavoce dei talebani, ha rivendicato la responsabilità dell’attentato, sostenendo che la ragazza “è il simbolo degli infedeli e dell’oscenità”; il leader terrorista ha minacciato che, qualora sopravvissuta, sarebbe stata nuovamente oggetto di attentati. La ragazza è stata in seguito trasferita in un ospedale di Birmingham che si è offerto di curarla. Ora è la più giovane vincitrice del Premio Nobel per la pace per il suo impegno per l’affermazione dei diritti civili e per il diritto all’istruzione – bandito da un editto dei talebani – delle donne della città di Mingora, nella valle dello Swat.