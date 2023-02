San Valentino e 10 anni dall’omicidio di Reeva Steenkamp: almanacco e anniversari, 14 febbraio

L'omicidio che ha reso tristemente noto Oscar Pistorius e gli anniversari della festa degli innamorati: ecco l'almanacco del 14 febbraio di QdS.it.

Il 14 febbraio è il 45º giorno del calendario gregoriano e mancano ancora 320 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno di San Valentino, la festa degli innamorati.

Cosa si celebra il 14 febbraio

Il santo del giorno 14 febbraio è, naturalmente, San Valentino. Si tratta della giornata in cui la Chiesa Cattolica ricorda un martire cristiano di nome San Valentino di Terni, mentre le coppie celebrano il proprio amore con scambio di regali, fiori, cioccolatini e auguri. E per tutte le persone di nome Valentino e Valentina, ovviamente, è anche il giorno dell’onomastico.

San Valentino è diventata, da festa religiosa con qualche corrispondenza in antiche feste pagane, una ricorrenza amata e celebrata a livello internazionale e un’occasione commerciale da sfruttare per molte aziende e realtà imprenditoriali.

Compleanni e anniversari

Sono tanti i nati del 14 febbraio, che festeggiano il proprio compleanno nel giorno di San Valentino. Tra loro: Daria Bignardi, conduttrice TV, scrittrice e giornalista; Michael Bloomberg, imprenditore e politico statunitense; Edinson Roberto Cavani Gòmez, calciatore uruguaiano; Laura D’Amore, modella e influencer; Stefano Di Battista, musicista jazz; Valerio Mastandrea, attore italiano; David Parenzo, giornalista e conduttore in Tv e in radio; Maria Valentina Vezzali, politica ed ex campionessa di scherma.

Anniversari nascita

Leon Battista Alberti, architetto italiano;

John Barrymore, attore statunitense;

Frederick Douglass, riformatore, scrittore, oratore e politico statunitense.

Anniversari morte

James Cook, esploratore inglese;

Pecora Dolly, il primo animale clonato;

Michele Ferrero, imprenditore;

David Hilbert, matematico tedesco;

Marco Pantani, ciclista;

Reeva Steenkamp, modella sudafricana nota per essere stata uccisa dal fidanzato Oscar Pistorius il 14 febbraio del 2013.

Accadde oggi, 14 febbraio: gli anniversari di San Valentino

1349: A Strasburgo vengono uccisi 2000 ebrei, sospettati di diffondere la Peste nera.

1779: L’esploratore James Cook viene ucciso dai nativi sulle Isole Sandwich.

1859: L’Oregon diventa il 33º Stato degli USA.

1900: Il 14 febbraio gli inglesi invadono lo Stato Libero di Orange in Sudafrica (guerra boera).

1918: Per ordine di Lenin, l’Unione Sovietica adotta il calendario gregoriano e per questo l’anniversario della “Rivoluzione d’ottobre” si celebra in realtà a novembre.

1919: Inizia la guerra russo-polacca.

1929: Strage di San Valentino. Si tratta di un massacro molto noto agli appassionati di mafia italo-americana: il 14 febbraio Al Capone stermina la banda del gangster rivale George Bugs Moran. Sette le vittime.

1941: Nell’ambito dell’operazione Sonnenblume a sostegno delle truppe italiane in Nord Africa, arrivano a Tripoli truppe tedesche guidate dal feldmarescialllo Erwin Rommel.

1944: Nasce a Washington il giornalista e premio Pulitzer Carl Bernstein, noto per aver condotto l’inchiesta sullo scandalo Watergate.

1945: Anniversario del bombardamento di Dresda.

1949: Il 14 febbraio si svolge la prima riunione della Knesset (il parlamento israeliano) a Gerusalemme.

2002: L’emirato del Bahrein diventa una monarchia costituzionale. Nello stesso giorno, nel 2011, iniziano delle proteste contro il Governo (“Giorno della rabbia”).

2003: Muore la pecora Dolly, il primo animale clonato.

2005: Il 14 febbraio viene ucciso il primo ministro libanese Rafīq al-Ḥarīrī. Nello stesso giorno, dall’altra parte del mondo (in California), nasce la piattaforma YouTube.

2013: Nel giorno di San Valentino, viene uccisa la modella Reeva Steenkamp. Accusato dell’omicidio è l’allora fidanzato Oscar Pistorius, atleta paraolimpico.

2018: In Florida avviene il Massacro alla Marjory Stoneman Douglas High School. Diciassette le vittime, altrettanti i feriti.

