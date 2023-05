Alpini: La Russa saluta partigiana Del Din, lei ‘io sono sempre per l’Italia’

Il presidente del Senato La Russa si è ‘arrampicato’ per salutare la partigiana Paola Del Din per la 94esima Adunata nazionale degli alpini.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa si è ‘arrampicato’ per salutare la partigiana Paola Del Din, presente sul palco d’onore a Udine per la 94esima Adunata nazionale degli alpini. Paola Del Din è la partigiana citata nella lettera della premier Giorgia Meloni scritta in occasione del 25 aprile. Durante la Resistenza combatteva con le Brigate Osoppo, fu la prima donna italiana a paracadutarsi in tempo di guerra. Il suo coraggio le è valso una Medaglia d’oro al valor militare, che ancora oggi, quasi settant’anni dopo averla ricevuta, sfoggia sul petto con orgoglio. “Gli ho detto che io sono sempre per l’Italia, a me va bene chi fa le cose fatte bene”, dice la partigiana.