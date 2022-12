Ambiente, Regione punta a riforma Cts, Schifani: “Razionalizzare procedure valutazione”

Dato mandato all'assessore Pagana di predisporre un disegno di legge che riveda composizione e regole interne di funzionamento

La Regione Siciliana punta a riformare la Commissione tecnica specialistica (Cts) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. Lo ha deciso il governo Schifani, nella seduta della giunta di stamane, dando mandato all’assessore al Territorio e all’ambiente, Elena Pagana, di predisporre un disegno di legge che riveda composizione e regole interne di funzionamento.

Il governatore: “Testo normativo verrà illustrato”

«Prima dell’adozione da parte della giunta – sottolinea il presidente della Regione Renato Schifani – il testo normativo di riforma verrà illustrato ai corpi intermedi interessati, per acquisirne eventuali osservazioni e proposte. Occorre razionalizzare la gestione delle procedure di valutazione ambientale e ridurre le criticità esistenti, per migliorare progressivamente il rapporto tra istanze e provvedimenti emanati, riducendo i tempi autorizzativi».

Posticipare scadenza avviso di due mesi

Nelle more, il governo ha adottato un atto di indirizzo per chiedere all’assessore Pagana di posticipare di due mesi la scadenza dell’avviso – prevista il 16 dicembre – per aggiornare l’elenco dal quale vengono scelti i componenti della Cts. I candidati, che vorranno presentare istanza, dovranno essere in possesso di una laurea e dimostrare una specifica competenza in materia di valutazioni ambientali, per attività svolte per un periodo non inferiore a tre anni, sia in ambito tecnico che giuridico. La manifestazione di disponibilità dovrà essere presentata inviando mail a: assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it.