Elezioni Amministrative: Salvini in Sicilia 22 e 23 maggio, ecco dove sarà

Previsti incontri istituzionali e la presenza nell'Isola, per la chiusura della campagna per le amministrative del 28 e 29 maggio. Scopri il programma e dove sarà presente il vicepremier

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà in Sicilia lunedì 22 e martedì 23 maggio, per incontri istituzionali e per la chiusura della campagna per le amministrative del 28 e 29 maggio.

Le tappe di Salvini in Sicilia

Catania

Prima tappa, lunedì 22 maggio, a Catania per l’avvio dei lavori “quarto lotto nuovo itinerario Catania-Ragusa” e per la presentazione alla stampa delle liste dei candidati di Prima l’Italia.

Agrigento

Sempre lunedì 22 maggio, il vice premier sarà ad Agrigento, ospite di un convegno organizzato da Confcommercio in tema di infrastrutture e turismo e a Licata per un incontro in piazza con i cittadini per la presentazione della lista della Lega Salvini Premier.

Siracusa

Martedì 23 maggio, infine, è previsto un punto stampa a Siracusa e la presentazione della lista dei candidati Prima l’Italia.

Tardino ringrazia Salvini

“Ringrazio il vicepremier Matteo Salvini per l’attenzione che riserva alla Sicilia – afferma il commissario della Lega in Sicilia Annalisa Tardino – fatta di avvio lavori, cantieri e impegno per creare sviluppo e lavoro per il nostro territorio, nonché per la vicinanza e l’entusiasmo manifestati ai nostri candidati in Sicilia”.