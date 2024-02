Carini, amore, dolcezza e animali: il Bioparco di Sicilia il San Valentino a misura di famiglia

Dopo essersi immerse nella natura e aver ammirato gli animali le coppie (ma anche le famiglie) potranno fare una pausa dolce al bar per sorseggiare un tè e gustare biscotti

Animali, amore, dolcezza e tanto divertimento. Questi gli ingredienti del San Valentino al Bioparco di Sicilia che si trova a Carini. Mercoledì 14 febbraio in occasione della festa degli innamorati, dopo essersi immerse nella natura e aver ammirato gli animali le coppie (ma anche le famiglie) potranno fare una pausa dolce al bar per sorseggiare un tè, una cioccolata o un cappuccino e gustare dei biscotti (previsto un ticket di 3 euro a persona, oltre al biglietto di ingresso). In programma anche due appuntamenti speciali: l’incontro dai Lemuri rossi, alle 11, e dalle Gru Coronate, alle 13 durante i quali i visitatori potranno ascoltare caratteristiche e curiosità sulle due specie, oltre a scoprire la loro storia all’interno del Bioparco di Sicilia, in continuo divenire nata nel 1999 e da allora cresciuta nel rispetto delle nuove norme di legge che regolamentano la custodia degli animali nei giardini zoologici. Durante la giornate il parco chiuderà alle 16, ma le casse saranno aperte fino alle 14.30.

La bellezza del Bioparco

Il Bioparco oggi si estende per circa 75 mila metri quadrati e ospita all’interno un giardino zoologico, popolato da più di 60 specie animali diverse tra scimpanzé, bertucce, lemuri, wallaby di Benneth, zebre di Grant, capibara, suricati, capre tibetane, asino grigio siciliano, gibboni, lama e molti altri animali. All’interno anche una fattoria, un rettilario, un giardino botanico con un percorso che accompagna i visitatori lungo un viaggio attraverso l’evoluzione della vita sulla Terra, uno shop e un’area dedicata ai dinosauri dove sono presenti oltre venti ricostruzioni a grandezza reale: dal Tyrannosaurus Rex allo Stegosaurus, dall’Oviraptor al Brachiosaurus.L’azienda è impegnata attivamente nella conservazione delle specie animali e vegetali a rischio di estinzione, promuove progetti di ricerca in collaborazione con istituti universitari ed enti internazionali, ospita animali selvatici sequestrati alla frontiera o confiscati a privati in violazione della Convenzione di Washington e offre alle scuole un’opportunità straordinaria: quella di vivere il parco partecipando a laboratori esperienziali coinvolgenti. Gli studenti avranno la possibilità di diventare fattori per un giorno o di preparare la merenda per gli animali.

Luogo: Bioparco di Sicilia , Via Amerigo Vespucci, 420, CARINI, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 14/02/2024

Data Fine: 14/02/2024

Ora: 09:30

Artista: San Valentino

Prezzo: 3.00