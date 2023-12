Ance Siracusa, eletto Paolo Augliera alla Presidenza

Si è svolta ieri pomeriggio, nella sede di Confindustria Siracusa, l’Assemblea dei Soci di ANCE Siracusa che ha rinnovato le cariche sociali per il quadriennio 2024 – 2028

Si è svolta ieri pomeriggio, nella sede di Confindustria Siracusa, l’Assemblea dei Soci di ANCE Siracusa che ha rinnovato le cariche sociali per il quadriennio 2024 – 2028.

L’organigramma

Alla presidenza è stato eletto all’unanimità Paolo Augliera, A.D. di Solesi SpA. Vice Presidenti Alberto Di Stefano (DSTeamnework Srl) ed Eraldo Blarasin (Coege Srl). Tesoriere Francesca Romana Riili (Assennato Costruzioni Edilizie Srl).

Il Consiglio Generale è composto da Laura Augliera (Solesi SpA), Eraldo Blarasin (Coege Srl), Piero Boccadifuoco (Appalti e Costruzioni Boccadifuoco Srl) , Luca Galvagno (Enedil Srl), Salvatore La Rosa (Cammisa Costruzioni Srl ), Sebastiano Milazzo (Tixe Srl).

I punti del suo programma

Il Presidente Paolo Augliera, nel ringraziare tutti gli imprenditori per la collaborazione e l’impegno che ogni giorno mettono in campo per assicurare la crescita del comparto delle costruzioni, ha sottolineato i punti cardine del suo programma: una gestione condivisa e partecipata con tutti gli associati, un dialogo attivo e costante con le Amministrazioni e gli Enti per cogliere le occasioni di sviluppo del settore delle costruzioni e un confronto aperto con le Organizzazioni Sindacali per garantire il massimo sostegno alle imprese.