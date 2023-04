Anci Sicilia, incontro con imprese per promuovere potenzialità internazionali dei territori

Enti locali e imprese siciliane si confronteranno per favorire le potenzialità internazionali dei territori. Il 18 aprile l’incontro.

Enti locali e imprese siciliane si confronteranno per favorire le potenzialità internazionali dei territori. Il 18 aprile alle 10:00 nella sede dell’Autorità Portuale della Sicilia Occidentale di Palermo è in programma l’incontro che punta allo sviluppo delle relazioni internazionali in funzione delle caratteristiche dei diversi territori regionali. A organizzare l’incontro, organizzato dall’ANCI Sicilia, che vuole individuare un percorso per implementare le relazioni internazionali delle imprese pure tramite azioni di marketing territoriale tenendo in considerazione anche le esperienze e le relazioni già esistenti. Coloro che intendono partecipare all’evento devono inviare una e-mail ad ancisicilia@anci.sicilia.it.

“La grave crisi finanziaria, che ha colpito l’economia mondiale a seguito della pandemia, ha accentuato l’esigenza di internazionalizzazione delle imprese – dichiarano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, rispettivamente presidente e segretario generale dell’ANCI Sicilia -. Pur muovendosi in un contesto economico difficile, ci sono però, anche in Sicilia, aziende e imprenditori che riescono a definire strategie vincenti per entrare nel mercato aperto proiettando le proprie attività in Paesi lontani, fisicamente e culturalmente”.

“L’incontro, in programma per martedì 18 aprile sarà l’occasione per potersi confrontare sulla realizzazione di un sistema di alleanze tra amministratori locali, operatori economici, sociali e culturali dei diversi settori, creando sinergie e reti territoriali – conclude il presidente Amenta -. Nel mercato internazionale cresce, infatti, la domanda di prodotti di qualità soprattutto nel settore culturale, turistico ed enogastronomico e la nostra Isola è ricca di beni monumentali, ambientali e archeologici di rilievo, oltre ai prodotti di eccellenza grazie a un particolare microclima frutto delle peculiarità del territorio e all’enorme bagaglio culinario frutto delle tante contaminazioni culturali che si sono susseguite nei secoli”.