Andiamo al centro disse Lapalisse

Scusate ma in una terra come la Sicilia, unico luogo in Italia, e forse al mondo, dove eternamente esiste e resiste il centro di gravità permanente di Battiato, e il cambiare tutto per non cambiare nulla di Tomasi, se non al centro dove si dovrebbe andare per le europee?

La Forza Italia attuale delle regionali è già stata una fusione al centro con gli uomini di Cardinale ed altri. Ora ci sono le europee, e la soglia di sbarramento consiglia ai prudenti di unire le forze dei moderati. Non è una novità lo fece già Miccichè nel 2019, con la candidatura di Saverio Romano, che infatti plaude all’iniziativa, “sorprendente” di Schifani, votato anche da Lombardo, nei limiti di Don Raffaele nel votare un’altra componente ovviamente. Oggi FI se vuole resistere, e dunque esistere, non ha alternativa che includere tutti per le liste, da Cardinale, Cuffaro fino a Lombardo.

Certo se questi due si mettono in gioco lo fanno per vincere, e non per fare i portatori d’acqua. Cosa che lascerebbe al palo i forzisti autentici, ormai scomparsi, a meno che non si parli di Tamajo, l’ultimo uomo forte di consensi approdato a FI. In sostanza la disfida avrà una certezza. Vincerà un ex Manniniano comunque, cosa che può, o meno, far piacere all’ex ministro democristiano, ma che supporta l’idea che dopo quella scuola politica, quel modus di relazioni, di chiacchere e riflessioni in un appartamento studio pieno di libri, studiati, letti, a differenza degli altri, in Sicilia non ne è nata un’altra. In sostanza tutto è cambiato, in trent’anni di seconda e mezza Repubblica, ma un Manniniano è per sempre, come De Beers. Vabbè mi vado a rileggere Tomasi che è sempre meglio.

Così è se vi pare