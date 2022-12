Antonella Clerici compie 59 anni, uno dei volti più amati della Tv sarà anche in uno spot natalizio

Ha cominciato nelle tv lombarde per poi fare il salto in Rai. La sua carriera parte dalle produzioni sportive

Oggi, 6 dicembre, Antonella Clerici compie 59 anni. La conduttrice Tv, una delle più amate in Italia, è nata nel 1963 a Legnano. Ha cominciato nelle tv lombarde per poi fare il salto in Rai. La sua carriera parte dalle produzioni sportive. Per 18 anni è stata volto de “La prova del cuoco”, talent show culinario, oggi sostituito dal programma “E’ sempre mezzogiorno” sempre condotto dalla Clerici.

Antonella Clerici sarà anche una delle protagoniste del nuovo spot natalizio di Md in onda dall’11 dicembre. Una fiaba natalizia, con un fondo di verità, quella che il Cavalier Podini racconta nel nuovo spot. “Spegnere le spese inutili e accendere la magia del Natale”, è il consiglio che il Cavalier Podini rivolge a un preoccupato Babbo Natale – co-protagonista con lui e Antonella Clerici dello spot di auguri – che teme di non riuscire “quest’anno tra bollette, spese, rincari… a pensare a regali, festeggiamenti, cenoni…”. E al perplesso Babbo Natale che si domanda come fare, il Cavaliere offre la soluzione: “Il Metodo MD. Fare, senza sprecare”. Perché tutti hanno diritto di festeggiare, conclude Antonella Clerici.