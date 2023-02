Da campione di ciclismo a “killer” di animali, spara e uccide gatto del ministro

Il campione italiano di ciclismo Antonio Tiberi al centro di una vicenda di violenza ai danni del gatto del ministro del Turismo di San Marino: ecco la storia.

Un campione di ciclismo – Antonio Tiberi, 21 anni – spara e uccide il gatto del ministro di San Marino: è la vicenda che in queste ore fa discutere il web e infuriare gli animalisti.

Ecco i primi dettagli sull’accaduto.

Spara e uccide il gatto del ministro di San Marino

Secondo la ricostruzione della Gendarmeria, riportata dal Corriere della Sera, l’atleta 21enne avrebbe esploso dei colpi in prossimità della finestra dell’appartamento in cui risiede a San Marino, in direzione di via Istriani, e avrebbe colpito – a quanto pare intenzionalmente – un gatto che passava.

Non si trattava di un gatto randagio, ma del felino “adottato” qualche tempo fa dal ministro del Turismo di San Marino, Federino Pedini Amati, ex Capitano reggente.

Per uccidere l’animale, Tiberi avrebbe utilizzato una carabina ad aria compressa del tipo Hatsan BT65 SB Elite. Il terribile gesto è costato caro all’atleta, che – dopo l’inchiesta penale avviata dalle autorità giudiziarie – ha ottenuto una condanna a 4mila euro di multa. La vicenda ha sconvolto non solo gli animalisti, ma anche lo stesso ministro che ha fatto avviare l’inchiesta dicendosi “indignato” per un gesto crudele e immotivato ai danni di un povero gatto “che non dava fastidio a nessuno”.

Chi è Antonio Tiberi

Tiberi ha 21 anni, è italiano e originario Frosinone, ma vive a San Marino. L’atleta professionista è un ciclista della Trek Segafredo. Tra i suoi premi si ricorda il bronzo agli Europei juniores 2018 e il primo posto ai Campionati del mondo di ciclismo su strada nel 2019.

Fonte immagine: Instagram @antonio.tiberi01