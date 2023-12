Anziana aggredita da vicino di casa muore in ospedale

Una 80enne dopo essere stata aggredita da un vicino di casa è morta in ospedale il giorno dopo. I fatti a Campofelice di Roccella.

Una 80enne dopo essere stata aggredita da un vicino di casa è morta in ospedale il giorno dopo. Francesca Chiavetta è stata al centro della furia di un 40enne. I fatti si sono verificati a Campofelice di Roccella per futili motivi. L’uomo, in cura psichiatrica da 20 anni, si è scagliato contro diverse persone: 4 donne sono state ferite e la più anziana è finita in coma. Ha perso la vita al Giglio di Cefalù.

Le parole del primo cittadino e le investigazioni

Sono condotte dai Carabinieri le indagini. La salma è stata portata all’istituto di medicina legale di Palermo per l’effettuazione dell’autopsia. L’uomo avrebbe tentato di fuggire tra le bancarelle di un mercatino ma è stato bloccato dai militari. È disposto il trattamento sanitario obbligatorio per l’individuo. Sono tutte ricoverate le vittime dell’aggressione. Arriva la vicinanza del sindaco Giuseppe Di Maggio. “Giungano ai familiari di Francesca Chiavetta le condoglianze più sentite del sindaco, dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini di Campofelice. Una tragedia che scuote nel profondo tutta la comunità”.