Anziana uccisa durante lite con i vicini di casa: era la madre di una star di TikTok

Rosa Gigante abitava in un appartamento al primo piano all'interno di un complesso di case su due piani

Uccisa, secondo le prime indagini in seguito ad una lite tra vicini di casa, la 72enne Rosa Gigante, trovata morta in casa oggi in via Vicinale Sant’Aniello, nel quartiere Pianura a Napoli, risulta essere la mamma del popolare salumiere Donato De Caprio. Popolare in quanto diventato una celebrità su TikTok grazie ai suoi panini preparati a beneficio dei social, nella bottega della Pignasecca, con il tormentone finale «con mollica o senza?». Uno slogan che lo ha reso celebre fino a fargli accumulare 3 milioni di followers.