Ognissanti col maltempo, anziano cade in tombino nel Palermitano

Il maltempo avrebbe scoperchiato diversi tombini e l'anziano si è trovato in una grave situazione di pericolo.

Brutta disavventura per un anziano che, nella serata dell’1 novembre, è finito in un tombino di Bagheria (in provincia di Palermo) mentre percorreva via Lanza di Trabia.

La giornata di Ognissanti per il capoluogo provinciale è stata contrassegnata da maltempo e piogge, che – come spesso accade con l’approssimarsi della stagione fredda – hanno scoperchiato diversi tombini.

Anziano finisce in tombino a Bagheria

Pare che l’uomo – un cittadino di 78 anni – sia finito nel tombino mentre percorreva via Lanza di Trabia. Fortunatamente, dei passanti avrebbero notato l’anziano in difficoltà e avrebbero allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e gli operatori del 118. La zona è stata messa in sicurezza. L’anziano fortunatamente non sarebbe rimasto gravemente ferito: avrebbe rifiutato il ricovero in ospedale.

Immagine di repertorio