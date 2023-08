Anziano muore al Pronto Soccorso, scatta la denuncia: 7 indagati

Proseguono le indagini sul decesso di un pensionato dopo diverse ore di attesa all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì.

Scatta l’indagine per omicidio colposo dopo il decesso di un anziano di 83 anni, morto al Pronto Soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì (provincia di Agrigento) negli scorsi giorni.

A presentare la denuncia per un presunto caso di malasanità sono stati i familiari del pensionato.

Anziano morto all’ospedale di Canicattì, le indagini

Sono sette gli indagati per l’ipotesi di reato di omicidio colposo: si tratta di cinque medici e due infermieri in servizio al nosocomio dell’Agrigentino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe giunto in ospedale per sofferenza epatica e con dei liquidi nell’addome. In base a quanto emerso dalla denuncia dei familiari, l’83enne – tra l’altro con una serie di patologie pregresse – non sarebbe stato assistito e dopo diverse ore di attesa sarebbe morto.

La famiglia della vittima ha presentato denuncia e le autorità competenti hanno disposto il sequestro della cartella clinica e della salma dell’anziano, che sarà sottoposta ad autopsia.

